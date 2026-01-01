Swing Music offre à votre collection audio personnelle l'expérience de streaming que proposent les services commerciaux — sans frais d'abonnement, restrictions de licence ou compression audio. Il scanne automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et organise tout par artiste, album et genre grâce à une interface web soignée qui inclut les pochettes d'album, l'affichage des paroles et des mix quotidiens personnalisés générés à partir de votre historique d'écoute.

L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un accès à distance fiable à votre bibliothèque depuis n'importe où, sans dépendre des vitesses d'upload domestiques ou des adresses IP dynamiques. Les formats FLAC et sans perte sont lus nativement afin que la fidélité de votre audio ne soit jamais compromise, et les profils multi-utilisateurs signifient que toute la famille peut partager une seule bibliothèque tout en conservant des historiques d'écoute distincts.