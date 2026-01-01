Nightlio est une application auto-hébergée d'enregistrement d'humeur et de journal quotidien, conçue comme une alternative gratuite et privée par conception aux applications par abonnement comme Daylio. Enregistrez vos humeurs sur une échelle de cinq points, joignez des entrées de journal au format Markdown, étiquetez les entrées à l'aide de groupes personnalisables et analysez les tendances grâce à des vues de calendrier, des compteurs de séries et des statistiques agrégées — le tout via une interface web réactive, compatible avec les navigateurs de bureau et mobiles.

En exécutant Nightlio sur votre propre VPS, vous conservez chaque entrée d'humeur et note de journal dans une base de données SQLite locale, sous votre contrôle, sans publicité, sans télémétrie et sans risque de voir des murs de paiement s'interposer entre vous et vos propres données.