Déployez FusionAuth en un clic.
Plateforme de gestion des identités et des accès clients auto-hébergée avec OAuth, SAML, connexion sociale, MFA et une API axée sur les développeurs.
Choisissez un pack VPS pour FusionAuth
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FusionAuth ?
FusionAuth est une plateforme de gestion des identités et des accès clients conçue spécifiquement pour les développeurs — une alternative auto-hébergée à Auth0, Okta et Cognito qui offre OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, des connexions sociales, l'authentification multifacteur, la connexion sans mot de passe et une API REST complète. Initialement développée par Inversoft pour les applications grand public à fort trafic, elle s'adapte d'un seul locataire à des millions d'utilisateurs sur le même déploiement.
L'auto-hébergement de FusionAuth sur votre VPS maintient chaque compte utilisateur, hachage de mot de passe, jeton OAuth et journal d'audit au sein de votre propre infrastructure, plutôt que de dépendre d'un fournisseur d'identité tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou ses conditions. L'édition Communauté est entièrement gratuite et inclut les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation essentielles utilisées dans la plupart des déploiements de production.
Fonctionnalités clés de FusionAuth
OAuth, OIDC et SAML
Serveur complet OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML 2.0, avec des flux d'octroi de code d'autorisation, PKCE, d'appareil et d'informations d'identification client prêts à l'emploi.
Connexion sociale et d'entreprise
Connexion sociale native pour Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, ainsi que la fédération générique OIDC et SAML pour les clients d'entreprise.
Authentification multifacteur
Applications d'authentificateur TOTP, SMS, e-mail et clés d'accès FIDO2 WebAuthn avec des politiques adaptatives qui s'ajustent en fonction des signaux de risque.
Multi-locataire par conception
Isoler les utilisateurs, les applications et les configurations dans des locataires distincts pour la multi-location SaaS, la séparation des clients d'agence ou les comptes partenaires B2B.
Pages de connexion thématisables
Personnalisez les pages d'authentification, d'inscription et de gestion de compte hébergées avec les couleurs de votre marque, vos logos et votre contenu, via un éditeur de modèles Mustache.
REST API pour tout
Chaque opération dans l'interface d'administration est également disponible via une API REST documentée et des bibliothèques clientes dédiées pour Java, Node, Python, Go, et plus encore.
Pourquoi exécuter FusionAuth avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.