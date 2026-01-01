Déployez mStream en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé léger avec un lecteur web épuré et des applications mobiles natives.
Choisissez un pack VPS pour mStream
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec mStream ?
mStream est un serveur de streaming musical léger, basé sur Node.js, conçu pour mettre votre collection en ligne avec une configuration minimale. Déposez votre musique dans le volume de la bibliothèque et mStream la scanne, l'indexe et la diffuse automatiquement via un lecteur web réactif et épuré — ainsi que des applications natives iOS et Android qui utilisent la même API backend pour l'écoute hors ligne et la lecture sans interruption sur mobile.
L'auto-hébergement de mStream sur un VPS vous offre un accès privé et permanent à votre bibliothèque musicale depuis n'importe quel appareil, sans les limites de stockage, les restrictions d'appareils ou la complexité des licences des services de streaming commerciaux. Le mode public par défaut privilégie une utilisation immédiate ; des comptes par utilisateur peuvent être ajoutés via l'interface d'administration une fois que vous décidez d'exposer le serveur publiquement.
Fonctionnalités clés de mStream
Bibliothèque de glisser-déposer et de streaming
Ajoutez des fichiers au dossier de musique et mStream les détecte automatiquement — pas d'étape d'importation manuelle, pas de scanner de bibliothèque multimédia à configurer au préalable.
Applications mobiles natives
Les applications officielles iOS et Android se connectent à votre serveur pour la lecture hors ligne, des transitions fluides et un transcodage adapté aux réseaux mobiles.
Comptes multi-utilisateurs
Des comptes optionnels par utilisateur avec contrôle d'accès par bibliothèque permettent aux foyers de partager un seul serveur sans fusionner les collections de musique.
Lecteur web réactif
Lecteur HTML5 moderne qui fonctionne parfaitement sur les navigateurs de bureau et mobiles avec des listes de lecture, une fonction de recherche, des pochettes d'album et une lecture aléatoire.
Interface d'administration pour le réglage
L'interface d'administration en direct contrôle la bascule du mode public, les téléchargements, les modifications de fichiers et le verrouillage de compte sans redémarrer le serveur.
Pourquoi exécuter mStream avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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