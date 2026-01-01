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Outil de réduction d'URL auto-hébergé avec des liens courts personnalisés, des statistiques de clics, des codes QR et une API REST complète.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Shlink ?

Shlink est un puissant service de raccourcissement d'URL open source qui vous donne la pleine propriété de votre infrastructure de liens. Contrairement aux services commerciaux qui imposent leur image de marque, des niveaux de tarification ou des exigences de partage de données, Shlink vous permet de créer des liens courts personnalisés sur votre propre domaine, sans aucune dépendance tierce.

L'auto-hébergement de Shlink sur votre VPS signifie que vos données de clics, vos analyses et vos configurations de liens restent entièrement sous votre contrôle. Avec plus de 4 600 étoiles GitHub, Shlink est un projet éprouvé et activement maintenu, approuvé par les entreprises, les créateurs de contenu et les développeurs qui ont besoin d'un raccourcissement d'URL fiable sans verrouillage propriétaire.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Shlink

Liens courts de marque

Créez des liens courts sur votre propre nom de domaine personnalisé, afin de maintenir la cohérence de votre marque pour tous les contenus partagés.

Statistiques de clics

Suivez les statistiques détaillées des clics, y compris la localisation géographique, le type d'appareil et les données de référence, pour chaque lien court.

Génération de code QR

Générez automatiquement des codes QR pour tout lien court, prêts pour les supports imprimés, les présentations et les campagnes hors ligne.

Accès REST API

Créer et gérer des liens par programmation via une API REST complète, permettant l'intégration avec vos outils et flux de travail existants.

Expiration du lien et sécurité

Définissez des dates d'expiration et protégez par mot de passe les liens sensibles pour contrôler l'accès et imposer le partage limité dans le temps.

Pourquoi exécuter Shlink avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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