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Serveur de streaming musical auto-hébergé avec un lecteur web épuré et des applications mobiles officielles pour votre collection musicale personnelle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Black Candy ?

Black Candy est un serveur de streaming musical open source et auto-hébergé qui transforme votre collection audio personnelle en un service de streaming privé accessible depuis n'importe quel navigateur ou via ses applications mobiles officielles. Il scanne votre bibliothèque, lit les métadonnées et les pochettes d'album, et présente le tout via un lecteur web propre et réactif, doté de listes de lecture, d'une fonction de recherche et de comptes multi-utilisateurs.

Contrairement aux plateformes de streaming commerciales, Black Candy conserve chaque morceau, liste de lecture et habitude d'écoute sur une infrastructure que vous possédez. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de catalogue qui change sans préavis, et pas de compression de vos fichiers de haute qualité — juste votre propre musique, diffusée en pleine fidélité depuis votre VPS vers chaque appareil que vous utilisez.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Black Candy

Streaming musical personnel

Diffusez votre propre collection depuis n'importe quel navigateur ou les applications mobiles officielles, avec la pochette d'album intégrale, les métadonnées et la recherche.

Comptes multi-utilisateurs

Donnez à chaque auditeur son propre identifiant, ses listes de lecture et son historique d'écoute tout en partageant une seule bibliothèque sur un seul serveur.

Transcodage à la volée

Convertit automatiquement l'audio en un débit binaire diffusable en continu afin que la lecture reste fluide sur les connexions lentes ou mobiles, sans altérer les originaux.

Playlists et Recherche

Créer des listes de lecture manuelles ou intelligentes et trouver n'importe quel artiste, album ou morceau instantanément grâce à une recherche plein texte rapide.

Propriété complète des données

Votre musique, vos listes de lecture et vos données d'écoute restent sur votre VPS — sans abonnement, sans suivi et sans catalogue qui disparaît.

Pourquoi exécuter Black Candy avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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