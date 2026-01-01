Déployez Black Candy en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé avec un lecteur web épuré et des applications mobiles officielles pour votre collection musicale personnelle.
Choisissez un pack VPS pour Black Candy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Black Candy ?
Black Candy est un serveur de streaming musical open source et auto-hébergé qui transforme votre collection audio personnelle en un service de streaming privé accessible depuis n'importe quel navigateur ou via ses applications mobiles officielles. Il scanne votre bibliothèque, lit les métadonnées et les pochettes d'album, et présente le tout via un lecteur web propre et réactif, doté de listes de lecture, d'une fonction de recherche et de comptes multi-utilisateurs.
Contrairement aux plateformes de streaming commerciales, Black Candy conserve chaque morceau, liste de lecture et habitude d'écoute sur une infrastructure que vous possédez. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de catalogue qui change sans préavis, et pas de compression de vos fichiers de haute qualité — juste votre propre musique, diffusée en pleine fidélité depuis votre VPS vers chaque appareil que vous utilisez.
Fonctionnalités clés de Black Candy
Streaming musical personnel
Diffusez votre propre collection depuis n'importe quel navigateur ou les applications mobiles officielles, avec la pochette d'album intégrale, les métadonnées et la recherche.
Comptes multi-utilisateurs
Donnez à chaque auditeur son propre identifiant, ses listes de lecture et son historique d'écoute tout en partageant une seule bibliothèque sur un seul serveur.
Transcodage à la volée
Convertit automatiquement l'audio en un débit binaire diffusable en continu afin que la lecture reste fluide sur les connexions lentes ou mobiles, sans altérer les originaux.
Playlists et Recherche
Créer des listes de lecture manuelles ou intelligentes et trouver n'importe quel artiste, album ou morceau instantanément grâce à une recherche plein texte rapide.
Propriété complète des données
Votre musique, vos listes de lecture et vos données d'écoute restent sur votre VPS — sans abonnement, sans suivi et sans catalogue qui disparaît.
Pourquoi exécuter Black Candy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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