Déployez ThingsBoard en un clic.
Plateforme IoT open source pour la gestion des appareils, la collecte de télémétrie en temps réel et la visualisation de tableaux de bord personnalisés.
Choisissez un pack VPS pour ThingsBoard
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ThingsBoard ?
ThingsBoard est une plateforme IoT open source qui gère le cycle de vie complet des déploiements d'appareils connectés — de l'approvisionnement des appareils et de la gestion des identifiants à l'ingestion de télémétrie en temps réel, au traitement d'événements complexes et à la visualisation de tableaux de bord personnalisés. Il prend en charge les protocoles MQTT, HTTP et CoAP de manière native, le rendant compatible avec pratiquement n'importe quel microcontrôleur, capteur industriel ou passerelle.
L'auto-hébergement de ThingsBoard sur votre propre VPS signifie que les données de vos appareils ne quittent jamais votre infrastructure — ce qui est essentiel pour les déploiements industriels, médicaux et de bâtiments intelligents soumis aux exigences de souveraineté des données. Avec la prise en charge multi-locataire, une seule instance ThingsBoard peut servir des environnements isolés pour différentes équipes, clients ou projets.
Fonctionnalités clés de ThingsBoard
Tableaux de bord en temps réel
Créez des tableaux de bord personnalisés avec des dizaines de types de widgets — graphiques, jauges, cartes et tableaux — qui se mettent à jour en direct à mesure que les appareils envoient des données de télémétrie.
Moteur de règles visuel
Un éditeur de chaînes de règles par glisser-déposer permet de traiter les données des appareils, de déclencher des alarmes, de transformer les charges utiles et de transférer les événements vers des systèmes externes.
Connectivité des appareils MQTT
Connectez des capteurs et des microcontrôleurs via MQTT, HTTP ou CoAP en utilisant des jetons d'accès par appareil, sans nécessiter de broker supplémentaire.
Gestion de parc d'appareils
Organisez les appareils en groupes, attribuez des attributs partagés, gérez les mises à jour du micrologiciel et suivez l'état des appareils sur l'ensemble de votre flotte.
Prise en charge multi-locataire
Créez des comptes de locataires isolés avec leurs propres appareils, tableaux de bord et rôles d'utilisateur — idéal pour les entreprises de produits gérant les déploiements de leurs clients.
Alarmes et notifications
Définir des alarmes basées sur des seuils ou des règles qui envoient des notifications par e-mail, webhook ou plateforme lorsque les conditions de l'appareil sont remplies.
Pourquoi exécuter ThingsBoard avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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