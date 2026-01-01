Lychee est un système de gestion de photos open source raffiné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures adaptatives, organise les photos en albums imbriqués et propose un partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums individuels ou des photos uniques — le tout soutenu par une interface web épurée et conviviale, adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme systèmes de gestion de base de données et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, LDAP et les fournisseurs OAuth — ce qui le rend tout aussi adapté à une archive photo personnelle qu'à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.