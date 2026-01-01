Déployer Calibre-Web en un clic.
Interface web moderne pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'un navigateur web.
Choisissez un pack VPS pour Calibre-Web
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Calibre-Web ?
Calibre-Web offre une interface web épurée pour gérer et lire les ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bandes dessinées, intègre un lecteur d'ebooks avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de gérer des listes de lecture et une progression de lecture séparées — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.
L'auto-hébergement de Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM, et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.
Fonctionnalités clés de Calibre-Web
Lecteur d'e-book intégré
Lire les formats EPUB et autres directement dans le navigateur avec des polices ajustables, des thèmes et le suivi de la progression de lecture.
Prise en charge multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture, d'une progression et de préférences individuelles, sans partager un seul compte ou une vue de collection.
Prise en charge de formats multiples
Prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR et CBZ afin que toute votre bibliothèque — livres, bandes dessinées et magazines — se trouve au même endroit.
Envoyer à l'appareil
Envoyez directement des livres électroniques vers votre Kindle ou d'autres liseuses, afin que votre appareil préféré ait toujours le contenu que vous souhaitez sans transferts manuels.
Gestion des métadonnées
Modifier les détails du livre, les couvertures, les étiquettes et les informations de la série pour maintenir une bibliothèque bien organisée et consultable à mesure qu'elle s'agrandit.
Pourquoi exécuter Calibre-Web avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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