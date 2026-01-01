Calibre-Web offre une interface web épurée pour gérer et lire les ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bandes dessinées, intègre un lecteur d'ebooks avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de gérer des listes de lecture et une progression de lecture séparées — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.

L'auto-hébergement de Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM, et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.