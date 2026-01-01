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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec TinyAuth ?

TinyAuth est un intergiciel d'authentification léger et auto-hébergé qui ajoute un écran de connexion à toute application fonctionnant derrière le proxy inverse Traefik. Contrairement aux fournisseurs d'identité complets, TinyAuth est un unique binaire Go basé sur SQLite, déployable en quelques secondes avec une configuration minimale. Une seule étiquette de middleware dans le fichier Docker Compose de n'importe quelle application suffit à protéger l'accès par un nom d'utilisateur et un mot de passe ou une connexion OAuth.

L'auto-hébergement de TinyAuth sur votre VPS signifie que chaque application que vous déployez — tableaux de bord, outils de développement, services de surveillance — partage une seule couche d'authentification sans exposer ces services publiquement. L'intégration OAuth avec Google, GitHub et tout fournisseur OIDC permet aux membres de l'équipe de se connecter avec leurs identifiants existants, et le support TOTP intégré ajoute une authentification à deux facteurs sans nécessiter de service supplémentaire.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de TinyAuth

Traefik Forward Auth

Mettez en place un mur de connexion pour toute application routée par Traefik en ajoutant une seule étiquette de middleware — aucune modification de l'application protégée n'est requise.

Prise en charge du fournisseur OAuth

Autoriser la connexion via Google, GitHub ou tout fournisseur compatible OIDC afin que les membres de l'équipe utilisent leurs identifiants existants au lieu de gérer des mots de passe distincts.

Authentification à deux facteurs TOTP

Appliquez des mots de passe à usage unique basés sur le temps sur n'importe quel compte, renforçant l'accès aux applications auto-hébergées sans déployer un service 2FA dédié.

Partage de cookies de sous-domaine

Une seule connexion TinyAuth couvre toutes les applications hébergées sur les sous-domaines du même domaine, ainsi les utilisateurs s'authentifient une seule fois et naviguent librement au sein de l'écosystème.

Zéro dépendances externes

S'exécute comme un binaire unique avec un stockage SQLite — aucun Redis, PostgreSQL ou LDAP n'est requis, maintenant l'empreinte des ressources minimale sur n'importe quel plan VPS.

Pourquoi exécuter TinyAuth avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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