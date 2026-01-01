Installation de SABnzbd en un clic.
Téléchargeur binaire Usenet automatisé qui met en file d'attente, vérifie et extrait les fichiers NZB sans intervention manuelle.
Choisissez un pack VPS pour SABnzbd
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SABnzbd ?
SABnzbd est le principal téléchargeur Usenet open source, automatisant le processus complet du fichier NZB au fichier final : téléchargement parallèle depuis plusieurs serveurs, vérification d'intégrité PAR2, réparation automatique et extraction d'archives — le tout sans étapes manuelles. Il est la pierre angulaire des flux de travail d'automatisation des médias depuis plus d'une décennie.
L'auto-hébergement de SABnzbd sur un VPS offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour la surveillance RSS et les files d'attente de téléchargement sans avoir à laisser un ordinateur domestique allumé. La bande passante des centres de données dépasse souvent les vitesses résidentielles, et les téléchargements sont stockés sur le VPS pour un streaming ou une récupération ultérieure via Sonarr, Radarr et l'ensemble de la pile d'automatisation des médias.
Fonctionnalités clés de SABnzbd
Traitement NZB automatisé
Gère automatiquement l'intégralité du processus de téléchargement — récupérer, vérifier avec PAR2, réparer les fichiers incomplets et extraire les archives sans intervention de l'utilisateur.
Prise en charge multi-serveurs
Se connecte à plusieurs fournisseurs Usenet avec un ordre de priorité et une configuration de serveurs de remplissage pour compléter les téléchargements malgré une couverture d'articles incomplète.
Intégration Sonarr et Radarr
Agit comme client de téléchargement pour la populaire pile d'automatisation des médias arr, permettant des flux de travail d'acquisition de films et de séries télévisées entièrement automatisés.
Planification de la bande passante
Définissez des limites de vitesse et des heures d'activité afin que les téléchargements ne concurrencent pas les autres services pendant les périodes de forte utilisation.
Surveillance des flux RSS
Surveille les flux RSS des indexeurs Usenet et déclenche automatiquement les téléchargements lorsque de nouveaux contenus correspondant à vos filtres sont publiés.
Pourquoi exécuter SABnzbd avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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