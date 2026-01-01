SABnzbd est le principal téléchargeur Usenet open source, automatisant le processus complet du fichier NZB au fichier final : téléchargement parallèle depuis plusieurs serveurs, vérification d'intégrité PAR2, réparation automatique et extraction d'archives — le tout sans étapes manuelles. Il est la pierre angulaire des flux de travail d'automatisation des médias depuis plus d'une décennie.

L'auto-hébergement de SABnzbd sur un VPS offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour la surveillance RSS et les files d'attente de téléchargement sans avoir à laisser un ordinateur domestique allumé. La bande passante des centres de données dépasse souvent les vitesses résidentielles, et les téléchargements sont stockés sur le VPS pour un streaming ou une récupération ultérieure via Sonarr, Radarr et l'ensemble de la pile d'automatisation des médias.