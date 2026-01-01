R2R est un framework de génération augmentée par récupération (RAG) open-source conçu pour un déploiement en production dès le premier jour. Il combine la recherche hybride sémantique et par mots-clés avec la fusion de rang réciproque, la construction automatique de graphes de connaissances, l'ingestion de documents multimodaux et une API de récupération agentique qui permet aux grands modèles linguistiques d'orchestrer la recherche dans le cadre de leur boucle de raisonnement.

L'auto-hébergement de R2R sur votre propre VPS maintient les documents, les index vectoriels et l'historique des conversations sous votre contrôle total, sans frais par requête et sans accès tiers à votre base de connaissances. Ce déploiement associe l'API R2R au tableau de bord officiel et à un stockage PostgreSQL avec pgvector, vous offrant une pile RAG complète que vous pouvez étendre avec n'importe quel fournisseur de LLM.