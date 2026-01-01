Déployer R2R en un clic.
Cadre RAG prêt pour la production avec recherche hybride, graphes de connaissances et une API de récupération agentique pour les applications d'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec R2R ?
R2R est un framework de génération augmentée par récupération (RAG) open-source conçu pour un déploiement en production dès le premier jour. Il combine la recherche hybride sémantique et par mots-clés avec la fusion de rang réciproque, la construction automatique de graphes de connaissances, l'ingestion de documents multimodaux et une API de récupération agentique qui permet aux grands modèles linguistiques d'orchestrer la recherche dans le cadre de leur boucle de raisonnement.
L'auto-hébergement de R2R sur votre propre VPS maintient les documents, les index vectoriels et l'historique des conversations sous votre contrôle total, sans frais par requête et sans accès tiers à votre base de connaissances. Ce déploiement associe l'API R2R au tableau de bord officiel et à un stockage PostgreSQL avec pgvector, vous offrant une pile RAG complète que vous pouvez étendre avec n'importe quel fournisseur de LLM.
Fonctionnalités clés de R2R
Recherche hybride
Combinez la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés en texte intégral avec la fusion de rang réciproque pour faire émerger le contexte le plus pertinent pour chaque requête.
Graphes de connaissances
L'extraction automatique d'entités et de relations construit un index graphique parallèlement aux vecteurs, permettant un raisonnement inter-documents que la récupération simple ne peut égaler.
Ingestion multimodale
Analysez les PDF, les documents Word, les feuilles de calcul, les images et l'audio dans un index unifié sans écrire de code d'ingestion personnalisé pour chaque format.
RAG agentique
Les agents de raisonnement récupèrent, critiquent et affinent les réponses de manière itérative — produisant des réponses de meilleure qualité que les pipelines RAG à un seul passage.
LLMs multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM via une configuration unique — sans nécessiter de réindexation.
REST API et SDK
Une API REST complète, ainsi que des SDK Python et JavaScript officiels, vous permettent d'intégrer la récupération R2R dans des applications personnalisées et des pipelines automatisés.
Pourquoi exécuter R2R avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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