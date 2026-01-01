Déployez Heimdall en un clic.
Tableau de bord applicatif élégant pour centraliser l'accès à tous vos services web et applications auto-hébergées.
Choisissez un pack VPS pour Heimdall
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Heimdall ?
Heimdall est un tableau de bord d'applications dédié, conçu pour remplacer les signets de navigateur surchargés par une interface visuelle épurée, vous permettant d'accéder à toutes vos applications et services web. Il offre des intégrations avancées avec des outils auto-hébergés populaires comme Sonarr, Radarr et SABnzbd, affichant des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord, vous permettant de surveiller l'état de vos services en un coup d'œil.
L'auto-hébergement de Heimdall sur votre propre VPS vous offre une page de démarrage persistante et toujours disponible, accessible depuis n'importe quel appareil, sans dépendances externes et avec un contrôle total sur la mise en page de votre tableau de bord, les thèmes et les intégrations API.
Fonctionnalités clés de Heimdall
Statistiques de service en direct
Des intégrations améliorées avec Sonarr, Radarr, NZBGet et d'autres affichent des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge Google, Bing et DuckDuckGo, ce qui fait de Heimdall une page de démarrage de navigateur puissante.
Détection automatique d'icônes
Remplit automatiquement les icônes et les couleurs pour les applications Foundation reconnues, réduisant l'effort de configuration manuelle.
Prise en charge de plusieurs utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre configuration de tableau de bord, adaptée aux homelabs partagés et aux environnements d'équipe.
Filtrage par étiquettes
Organisez de grandes collections d'applications avec des balises pour filtrer et naviguer rapidement parmi les catégories de services.
Pourquoi exécuter Heimdall avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision