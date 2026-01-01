Déployez Baserow en un clic.
Base de données open source no-code et alternative à Airtable pour créer des tableurs collaboratifs, des flux de travail et des outils internes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Baserow ?
Baserow est une plateforme no-code open source qui permet aux équipes de créer des bases de données collaboratives, des outils internes et des flux de travail automatisés grâce à une interface de feuille de calcul familière — sans SQL, sans configuration d'infrastructure et sans tarification par enregistrement. Les tables, les types de champs enrichis, les vues, les formulaires et une API REST en font une alternative pratique à Airtable pour les équipes produit, opérations, marketing et ingénierie.
L'auto-hébergement de Baserow sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, les suivis de projets, les données CRM et les réponses de formulaires au sein de votre infrastructure plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez les limites de stockage, la rétention, les intégrations et l'accès — et vous évitez les frais par siège qui augmentent avec la taille de l'équipe à mesure que votre utilisation croît.
Fonctionnalités clés de Baserow
Interface feuille de calcul
Modifier les données via une interface de grille familière avec tri, filtrage, regroupement et édition de cellules en ligne qui ressemble à Excel ou Google Sheets.
Types de champs enrichis
Combinez le texte, les nombres, les dates, la sélection unique et multiple, les formules, les pièces jointes, les liens entre les tableaux et les champs de recherche dans un seul schéma.
Plusieurs vues
Visualisez le même tableau sous forme de grille, de tableau Kanban, de calendrier, de galerie ou de formulaire pour prendre en charge différents flux de travail d'équipe sans dupliquer les données.
Formulaires et partage
Publiez des formulaires publics qui écrivent directement dans vos tableaux et partagez des vues en lecture seule ou modifiables avec des collaborateurs extérieurs à votre espace de travail.
API REST et webhooks
Chaque table expose une API REST typée et des déclencheurs de webhook, vous permettant d'intégrer Baserow avec des applications personnalisées, des automatisations et des outils de BI.
Pourquoi exécuter Baserow avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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