Qdrant est un moteur de recherche par similarité vectorielle open source, conçu pour la production et spécifiquement pour les applications d'IA et de machine learning. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées associées et exécute des requêtes de plus proches voisins avec une latence inférieure à la milliseconde, grâce à l'indexation HNSW, à de multiples métriques de distance et à un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.

Héberger Qdrant sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans le coût par requête ni les limites de connexion des services de base de données vectorielles gérés, ce qui le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui font évoluer la recherche sémantique ou les pipelines RAG.