Déployez Qdrant en un clic.
Base de données vectorielle open source haute performance pour la recherche sémantique, les recommandations et les applications basées sur l'IA.
Choisissez un pack VPS pour Qdrant
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Qdrant ?
Qdrant est un moteur de recherche par similarité vectorielle open source, conçu pour la production et spécifiquement pour les applications d'IA et de machine learning. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées associées et exécute des requêtes de plus proches voisins avec une latence inférieure à la milliseconde, grâce à l'indexation HNSW, à de multiples métriques de distance et à un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.
Héberger Qdrant sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans le coût par requête ni les limites de connexion des services de base de données vectorielles gérés, ce qui le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui font évoluer la recherche sémantique ou les pipelines RAG.
Fonctionnalités clés de Qdrant
Recherche sous-milliseconde
L'indexation HNSW permet des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, maintenant les applications d'IA réactives à n'importe quelle échelle.
Filtrage de la charge utile
Filtrer les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées en une seule requête.
Multiples métriques de distance
Choisissez la distance cosinus, euclidienne ou par produit scalaire pour correspondre au modèle d'intégration utilisé par votre application sans réindexer les données.
API REST et gRPC
Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.
Support de quantification
La quantification scalaire et la quantification de produit réduisent considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.
Pourquoi exécuter Qdrant avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.