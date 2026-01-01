Traduora est une plateforme de gestion de traduction auto-hébergée conçue pour les équipes de développement gérant la localisation dans plusieurs langues. Elle offre une interface web claire pour organiser les projets de traduction, avec la prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats JSON, YAML et CSV.

L'auto-hébergement de Traduora sur un VPS maintient toutes vos données de localisation privées et s'intègre directement aux pipelines CI/CD via son API REST. Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'inviter des traducteurs, des relecteurs et des développeurs avec les autorisations appropriées, tandis que l'historique des traductions suit chaque modification apportée à une chaîne de caractères.