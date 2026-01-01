LMS (Lightweight Music Server) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open-source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou depuis l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.

L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS maintient votre collection musicale et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure, au lieu d'un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment léger pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent directement sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.