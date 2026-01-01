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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Gokapi ?

Gokapi est un serveur de partage de fichiers open source auto-hébergé, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface web et de fournir des liens de téléchargement courts et à expiration — idéal pour un partage ponctuel lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel bucket compatible S3, et chaque lien permet une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.

L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique réduit l'empreinte au minimum, et contrairement aux plateformes de partage de fichiers publiques, il n'y a pas de canaux de signalement d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Gokapi

Liens de partage qui expirent

Chaque fichier mis en ligne reçoit une URL courte avec une expiration configurable en fonction du temps ou du nombre de téléchargements, de sorte que les liens cessent de fonctionner une fois que le destinataire les a récupérés.

Liens protégés par mot de passe

Bloquez éventuellement les téléchargements derrière un mot de passe par lien afin que même les URL divulguées ne puissent pas être ouvertes sans le code secret.

Stockage local ou S3

Stocker les fichiers sur le volume local ou diriger Gokapi vers n'importe quel compartiment compatible S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pour un stockage élastique et durable.

Chiffrement de bout en bout

Le chiffrement côté client facultatif garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les fichiers téléchargés partagés via des liens chiffrés de bout en bout à usage unique.

Comptes multi-utilisateurs

Créer des comptes d'utilisateur séparés afin que plusieurs membres du personnel ou membres de la famille partagent une seule instance avec des historiques de téléchargement isolés.

API et CLI

Mettez en ligne par programmation via l'API REST ou la CLI officielle pour l'expédition des artefacts de build, des paquets de logs et des sorties d'automatisation.

Pourquoi exécuter Gokapi avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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