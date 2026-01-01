Déployez Gokapi en un clic.
Serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé avec des liens expirables, une protection par mot de passe et un backend S3 optionnel.
Choisissez un pack VPS pour Gokapi
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gokapi ?
Gokapi est un serveur de partage de fichiers open source auto-hébergé, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface web et de fournir des liens de téléchargement courts et à expiration — idéal pour un partage ponctuel lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel bucket compatible S3, et chaque lien permet une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.
L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique réduit l'empreinte au minimum, et contrairement aux plateformes de partage de fichiers publiques, il n'y a pas de canaux de signalement d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.
Fonctionnalités clés de Gokapi
Liens de partage qui expirent
Chaque fichier mis en ligne reçoit une URL courte avec une expiration configurable en fonction du temps ou du nombre de téléchargements, de sorte que les liens cessent de fonctionner une fois que le destinataire les a récupérés.
Liens protégés par mot de passe
Bloquez éventuellement les téléchargements derrière un mot de passe par lien afin que même les URL divulguées ne puissent pas être ouvertes sans le code secret.
Stockage local ou S3
Stocker les fichiers sur le volume local ou diriger Gokapi vers n'importe quel compartiment compatible S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pour un stockage élastique et durable.
Chiffrement de bout en bout
Le chiffrement côté client facultatif garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les fichiers téléchargés partagés via des liens chiffrés de bout en bout à usage unique.
Comptes multi-utilisateurs
Créer des comptes d'utilisateur séparés afin que plusieurs membres du personnel ou membres de la famille partagent une seule instance avec des historiques de téléchargement isolés.
API et CLI
Mettez en ligne par programmation via l'API REST ou la CLI officielle pour l'expédition des artefacts de build, des paquets de logs et des sorties d'automatisation.
Pourquoi exécuter Gokapi avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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