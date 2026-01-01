Gokapi est un serveur de partage de fichiers open source auto-hébergé, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface web et de fournir des liens de téléchargement courts et à expiration — idéal pour un partage ponctuel lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel bucket compatible S3, et chaque lien permet une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.

L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique réduit l'empreinte au minimum, et contrairement aux plateformes de partage de fichiers publiques, il n'y a pas de canaux de signalement d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.