Déployez OpenVPN Access Server en un clic.
Serveur VPN SSL de qualité entreprise avec une console d'administration web, un portail client en libre-service et la prise en charge de toutes les principales plateformes.
Choisissez un pack VPS pour OpenVPN Access Server
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenVPN Access Server ?
OpenVPN Access Server est la solution VPN de qualité commerciale basée sur le protocole OpenVPN open source et éprouvé. Il ajoute une interface d'administration web puissante, une configuration client automatisée et une authentification multifacteur pour rendre le déploiement d'un VPN sécurisé accessible à toute organisation. Deux connexions simultanées gratuites sont incluses par défaut, avec des licences disponibles pour les équipes plus importantes.
L'auto-hébergement d'Access Server sur votre propre VPS vous offre une adresse IP statique dédiée, un contrôle total sur les clés de chiffrement et les politiques d'accès, et aucune infrastructure partagée avec d'autres organisations. Contrairement aux services VPN hébergés, votre trafic ne passe jamais par un tiers — ce qui en fait le bon choix pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou de conformité.
Fonctionnalités clés de OpenVPN Access Server
Console d'administration Web
Configurer les utilisateurs, l'authentification, la mise en réseau et les paramètres VPN avancés via une interface complète basée sur un navigateur, sans toucher à la ligne de commande.
Téléchargements client en un clic
Le portail client en libre-service permet aux utilisateurs de télécharger des clients VPN préconfigurés pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android en un seul clic.
Authentification flexible
Prend en charge les comptes locaux, LDAP, RADIUS, SAML et PAM afin que Access Server s'intègre à votre infrastructure d'identité existante sans gestion des utilisateurs en double.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques réseau par utilisateur et par groupe vous permettent de restreindre les ressources auxquelles chaque utilisateur peut accéder, en imposant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre réseau.
Tunnelisation fractionnée
Acheminez uniquement le trafic spécifique via le VPN, tout en laissant le reste du trafic utiliser directement la connexion locale, équilibrant ainsi la sécurité et les performances pour les télétravailleurs.
Pourquoi exécuter OpenVPN Access Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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