OpenVPN Access Server est la solution VPN de qualité commerciale basée sur le protocole OpenVPN open source et éprouvé. Il ajoute une interface d'administration web puissante, une configuration client automatisée et une authentification multifacteur pour rendre le déploiement d'un VPN sécurisé accessible à toute organisation. Deux connexions simultanées gratuites sont incluses par défaut, avec des licences disponibles pour les équipes plus importantes.

L'auto-hébergement d'Access Server sur votre propre VPS vous offre une adresse IP statique dédiée, un contrôle total sur les clés de chiffrement et les politiques d'accès, et aucune infrastructure partagée avec d'autres organisations. Contrairement aux services VPN hébergés, votre trafic ne passe jamais par un tiers — ce qui en fait le bon choix pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou de conformité.