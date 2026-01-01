OpenEMR est le système open source de dossiers médicaux électroniques (DME) et de gestion de cabinet médical le plus largement adopté au monde. Conçu pour les petites cliniques comme pour les grandes organisations de santé, il offre une suite complète d'outils pour l'enregistrement des patients, la documentation clinique, la planification, la facturation et les rapports — le tout au sein d'une seule plateforme auto-hébergée.

L'auto-hébergement d'OpenEMR sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données sensibles des patients, assurant la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité et la conservation des dossiers médicaux sur une infrastructure que vous possédez. Sans frais de licence par utilisateur et avec une communauté mondiale active, OpenEMR est une alternative éprouvée aux systèmes de DME propriétaires coûteux.