Déployez OpenEMR en un clic.
Système open source de dossiers de santé électroniques et de gestion de cabinet médical utilisé par les cliniques et les professionnels de la santé du monde entier.
Choisissez un pack VPS pour OpenEMR
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenEMR ?
OpenEMR est le système open source de dossiers médicaux électroniques (DME) et de gestion de cabinet médical le plus largement adopté au monde. Conçu pour les petites cliniques comme pour les grandes organisations de santé, il offre une suite complète d'outils pour l'enregistrement des patients, la documentation clinique, la planification, la facturation et les rapports — le tout au sein d'une seule plateforme auto-hébergée.
L'auto-hébergement d'OpenEMR sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données sensibles des patients, assurant la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité et la conservation des dossiers médicaux sur une infrastructure que vous possédez. Sans frais de licence par utilisateur et avec une communauté mondiale active, OpenEMR est une alternative éprouvée aux systèmes de DME propriétaires coûteux.
Fonctionnalités clés de OpenEMR
Gestion des dossiers des patients
Stocker et récupérer les antécédents complets des patients, y compris les données démographiques, les antécédents médicaux, les résultats de laboratoire, les ordonnances et les notes cliniques, dans un dossier structuré.
Prise de rendez-vous
Gérer les agendas des prestataires, les rendez-vous des patients et les visites récurrentes avec un planificateur multi-ressources qui gère plusieurs praticiens et lieux.
Facturation et codage
Générer des réclamations d'assurance avec prise en charge du codage ICD-10 et CPT, suivre les paiements et gérer les encaissements pour réduire la charge administrative de facturation.
Soutien à la décision clinique
Afficher les alertes d'interactions médicamenteuses, les alertes d'allergies et les rappels de prévention au point de service afin de soutenir des décisions cliniques plus sûres.
E-prescription et laboratoires
Envoyer les ordonnances électroniquement aux pharmacies et recevoir les résultats de laboratoire structurés directement dans les dossiers des patients sans resaisie manuelle.
Pourquoi exécuter OpenEMR avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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