Déployez CodiMD en un clic.
Éditeur Markdown collaboratif en temps réel permettant aux équipes de rédiger de la documentation, des comptes rendus de réunion et des présentations.
Choisissez un pack VPS pour CodiMD
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CodiMD ?
CodiMD est un éditeur Markdown collaboratif en temps réel, open source et auto-hébergé, s'appuyant sur les fondations de HackMD. Il permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier simultanément le même document avec une synchronisation instantanée, ce qui le rend idéal pour la documentation technique, les notes de sprint, les registres de décisions d'architecture et la rédaction collaborative de tout type. L'éditeur à écran partagé affiche le Markdown en temps réel afin que les rédacteurs voient toujours exactement à quoi ressemblera leur contenu.
L'auto-hébergement de CodiMD signifie que vos notes et documents ne passent jamais par des serveurs tiers, ce qui est important pour les organisations qui gèrent des stratégies internes, des informations clients ou des spécifications techniques. Toutes les données restent sur votre base de données PostgreSQL hébergée sur un VPS, et vous contrôlez qui peut s'inscrire et accéder à la plateforme. Ce déploiement associe le serveur CodiMD à PostgreSQL pour un stockage fiable des documents et des utilisateurs.
Fonctionnalités clés de CodiMD
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient le même document simultanément avec une synchronisation en temps réel et des indicateurs de curseur individuels.
Rendu Markdown enrichi
Afficher les diagrammes, les diagrammes UML, les formules mathématiques, les blocs de code avec coloration syntaxique et les médias intégrés à partir de Markdown.
Mode de présentation
Convertissez tout document Markdown en une présentation sans quitter l'éditeur.
Historique des versions
Parcourez et restaurez les révisions précédentes de tout document afin qu'aucune modification collaborative ne soit jamais définitivement perdue.
Multiples formats d'exportation
Exporter des documents vers PDF, HTML ou Markdown brut pour partager du contenu en dehors de la plateforme si nécessaire.
Pourquoi exécuter CodiMD avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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