CodiMD est un éditeur Markdown collaboratif en temps réel, open source et auto-hébergé, s'appuyant sur les fondations de HackMD. Il permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier simultanément le même document avec une synchronisation instantanée, ce qui le rend idéal pour la documentation technique, les notes de sprint, les registres de décisions d'architecture et la rédaction collaborative de tout type. L'éditeur à écran partagé affiche le Markdown en temps réel afin que les rédacteurs voient toujours exactement à quoi ressemblera leur contenu.

L'auto-hébergement de CodiMD signifie que vos notes et documents ne passent jamais par des serveurs tiers, ce qui est important pour les organisations qui gèrent des stratégies internes, des informations clients ou des spécifications techniques. Toutes les données restent sur votre base de données PostgreSQL hébergée sur un VPS, et vous contrôlez qui peut s'inscrire et accéder à la plateforme. Ce déploiement associe le serveur CodiMD à PostgreSQL pour un stockage fiable des documents et des utilisateurs.