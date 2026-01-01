Déployez Habitica en un clic.
Application de productivité gamifiée qui fait des habitudes, des tâches quotidiennes et des choses à faire une aventure RPG avec progression de personnage et quêtes sociales.
Choisissez un pack VPS pour Habitica
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Habitica ?
Habitica transforme la productivité en un jeu de rôle où l'accomplissement de tâches du monde réel fait progresser votre personnage, vous fait gagner de l'or et débloque de l'équipement. Créez des habitudes pour suivre les comportements récurrents, des tâches quotidiennes pour celles qui se réinitialisent chaque jour, et des tâches à faire pour les objectifs uniques — manquer l'une d'entre elles coûte de la santé à votre avatar, créant une véritable responsabilisation grâce aux mécanismes de jeu.
Les fonctionnalités sociales vous permettent de rejoindre des guildes, de participer à des défis et de mener des quêtes de groupe où les équipes vainquent des monstres en accomplissant des tâches ensemble. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient toutes les données d'habitudes, la progression du personnage et l'historique social sous votre contrôle sans dépendre du service public.
Fonctionnalités clés de Habitica
Gestion des tâches RPG
Gagnez de l'expérience, de l'or et de l'équipement en accomplissant de vraies tâches — faites progresser votre personnage de la même manière que vous améliorez vos habitudes.
Habitudes et tâches quotidiennes
Suivez les comportements répétables grâce aux habitudes et définissez des tâches récurrentes avec des quotidiens qui se réinitialisent chaque jour, avec des pénalités de santé pour les éléments manqués.
Quêtes de groupe
Faites équipe avec des amis ou des collègues pour vaincre des monstres ensemble — chaque tâche accomplie inflige des dégâts, rendant la responsabilité de groupe vraiment amusante.
Système de classes
Débloquez les classes Guerrier, Mage, Voleur ou Soigneur au niveau 10, chacune avec des capacités uniques qui complètent différents styles de productivité.
Récompenses personnalisées
Créez des incitations personnelles liées à la réalisation des tâches — utilisez l'or gagné pour débloquer des récompenses concrètes que vous définissez vous-même.
Pourquoi exécuter Habitica avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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