Jusqu'à 69 % de réduction sur Homebox

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Système d'inventaire domestique auto-hébergé pour suivre, organiser et gérer vos biens personnels en toute confidentialité.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
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69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Homebox ?

Homebox est un système d'inventaire et d'organisation conçu spécifiquement pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent structurer leurs effets personnels. Il vous permet de cataloguer des articles avec des photos, des champs personnalisés et des étiquettes de localisation, tout en suivant les garanties, les dates d'achat et les valeurs pour la documentation d'assurance. L'étiquetage par code QR facilite l'identification et la localisation des articles dans les pièces ou les espaces de stockage.

L'auto-hébergement de Homebox sur votre VPS maintient les données d'inventaire sensibles — y compris les détails sur les biens de valeur et l'historique des achats — entièrement privées, sans frais d'abonnement, sans limites de stockage et sans risque qu'un service tiers n'interrompe votre accès aux données.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Homebox

Étiquetage du code QR

Générez et scannez des codes QR pour une identification rapide des articles, réduisant ainsi le temps de recherche dans de grandes collections et espaces de stockage.

Suivi de garantie

Enregistrez les dates d'achat, les garanties et les reçus avec des alertes d'expiration afin de ne jamais manquer une période de réclamation.

Organisation basée sur l'emplacement

Attribuez des articles à des pièces spécifiques ou à des zones de stockage et recherchez par emplacement pour tout trouver instantanément.

Suivi de la valeur et de l'assurance

Consigner les valeurs des articles et générer des rapports pour la documentation d'assurance habitation et le calcul de la valeur nette.

Ménages multi-utilisateurs

Partagez votre inventaire avec les membres de votre famille, en attribuant des autorisations pour gérer en collaboration les biens du foyer.

Pourquoi exécuter Homebox avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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