Déployez Homebox en un clic.
Système d'inventaire domestique auto-hébergé pour suivre, organiser et gérer vos biens personnels en toute confidentialité.
Choisissez un pack VPS pour Homebox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Homebox ?
Homebox est un système d'inventaire et d'organisation conçu spécifiquement pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent structurer leurs effets personnels. Il vous permet de cataloguer des articles avec des photos, des champs personnalisés et des étiquettes de localisation, tout en suivant les garanties, les dates d'achat et les valeurs pour la documentation d'assurance. L'étiquetage par code QR facilite l'identification et la localisation des articles dans les pièces ou les espaces de stockage.
L'auto-hébergement de Homebox sur votre VPS maintient les données d'inventaire sensibles — y compris les détails sur les biens de valeur et l'historique des achats — entièrement privées, sans frais d'abonnement, sans limites de stockage et sans risque qu'un service tiers n'interrompe votre accès aux données.
Fonctionnalités clés de Homebox
Étiquetage du code QR
Générez et scannez des codes QR pour une identification rapide des articles, réduisant ainsi le temps de recherche dans de grandes collections et espaces de stockage.
Suivi de garantie
Enregistrez les dates d'achat, les garanties et les reçus avec des alertes d'expiration afin de ne jamais manquer une période de réclamation.
Organisation basée sur l'emplacement
Attribuez des articles à des pièces spécifiques ou à des zones de stockage et recherchez par emplacement pour tout trouver instantanément.
Suivi de la valeur et de l'assurance
Consigner les valeurs des articles et générer des rapports pour la documentation d'assurance habitation et le calcul de la valeur nette.
Ménages multi-utilisateurs
Partagez votre inventaire avec les membres de votre famille, en attribuant des autorisations pour gérer en collaboration les biens du foyer.
Pourquoi exécuter Homebox avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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