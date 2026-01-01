Homebox est un système d'inventaire et d'organisation conçu spécifiquement pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent structurer leurs effets personnels. Il vous permet de cataloguer des articles avec des photos, des champs personnalisés et des étiquettes de localisation, tout en suivant les garanties, les dates d'achat et les valeurs pour la documentation d'assurance. L'étiquetage par code QR facilite l'identification et la localisation des articles dans les pièces ou les espaces de stockage.

L'auto-hébergement de Homebox sur votre VPS maintient les données d'inventaire sensibles — y compris les détails sur les biens de valeur et l'historique des achats — entièrement privées, sans frais d'abonnement, sans limites de stockage et sans risque qu'un service tiers n'interrompe votre accès aux données.