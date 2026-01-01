Déployer PsiTransfer en un clic.
Partage de fichiers auto-hébergé simple avec des liens à expiration, une protection par mot de passe et des téléchargements reprenables — aucun compte n'est requis.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PsiTransfer ?
PsiTransfer est un service de transfert de fichiers léger et open source, permettant de partager des fichiers via des liens de téléchargement à expiration — aucun compte n'est requis pour les expéditeurs ou les destinataires. Les fichiers sont organisés en compartiments de téléchargement avec des périodes de rétention configurables, allant du téléchargement unique à une expiration de 8 semaines. Chaque compartiment peut être protégé par mot de passe en option avec un chiffrement AES, et les destinataires peuvent tout télécharger sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz sans rien installer.
L'auto-hébergement de PsiTransfer sur votre VPS garantit la confidentialité des transferts de fichiers : aucune limite de taille imposée par un service cloud, aucune métadonnée de fichier envoyée à des tiers, et un contrôle total sur les politiques de rétention et le stockage. Un panneau d'administration optionnel vous permet de surveiller les téléchargements actifs et de gérer le stockage depuis une seule page protégée.
Fonctionnalités clés de PsiTransfer
Liens de téléchargement expirables
Définissez la durée de conservation, d'un téléchargement unique jusqu'à 8 semaines — les fichiers et leurs liens sont automatiquement supprimés à leur expiration.
Aucun compte requis
Les destinataires téléchargent les fichiers directement à partir d'un lien partageable sans s'inscrire ni se connecter à aucun service.
Compartiments protégés par mot de passe
Protégez tout téléchargement avec des mots de passe de compartiment chiffrés par AES afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers partagés.
Téléchargements reprenables
Les téléversements de fichiers volumineux reprennent automatiquement après des interruptions réseau grâce au protocole tus.io, ce qui empêche les transferts échoués sur des connexions lentes.
Archive de téléchargement groupé
Les destinataires peuvent télécharger tous les fichiers d'un compartiment sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz en un seul clic, sans télécharger les fichiers individuellement.
Tableau de bord Admin
Surveillez tous les compartiments actifs, visualisez l'utilisation du stockage et supprimez les téléchargements depuis un panneau d'administration protégé par mot de passe à l'adresse /admin.
Pourquoi exécuter PsiTransfer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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