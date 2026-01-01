Déployez Temporal avec une installation en un clic.
Plateforme d'exécution de flux de travail durable open source pour créer des applications tolérantes aux pannes et de longue durée à grande échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Temporal ?
Temporal est une plateforme d'exécution de workflows durables open-source qui permet aux développeurs d'écrire des applications à longue durée de vie et tolérantes aux pannes comme du code ordinaire. Les workflows écrits avec Temporal survivent automatiquement aux plantages de processus, aux partitions réseau et aux pannes d'infrastructure — aucun point de contrôle manuel, aucune machine à états dans les bases de données, ni logique de nouvelle tentative complexe n'est nécessaire. Lorsqu'un worker redémarre, l'exécution reprend exactement là où elle s'était arrêtée.
Ce déploiement exécute la pile complète de Temporal : le serveur avec PostgreSQL pour la persistance et Elasticsearch pour la recherche d'historique de workflow et la visibilité. L'interface utilisateur web incluse vous permet de surveiller les workflows actifs, d'inspecter les historiques d'événements, de rechercher des exécutions par statut ou attributs personnalisés, et de déclencher des signaux — offrant à votre équipe une observabilité complète des processus métier en cours.
Fonctionnalités clés de Temporal
Exécution durable
Les flux de travail survivent automatiquement aux pannes de processus et aux redémarrages d'infrastructure, reprenant exactement là où ils s'étaient arrêtés sans infrastructure supplémentaire.
Visibilité du flux de travail
La recherche basée sur Elasticsearch vous permet de filtrer et d'inspecter les exécutions de workflows par état, type de workflow, attributs de recherche personnalisés ou plage horaire.
Tentatives automatiques
Définir des politiques de réessai avec une temporisation configurable pour toute activité, afin de gérer les défaillances transitoires sans modifier le code de l'application.
Flux de travail de longue durée
Prend en charge nativement les flux de travail qui s'exécutent pendant des minutes, des jours ou des années — y compris les minuteries programmées, les étapes d'approbation humaine et les signaux externes.
SDKs multi-langues
Les workers se connectent via gRPC en utilisant les SDK officiels pour Go, Python, Java, TypeScript, .NET et PHP.
Pourquoi exécuter Temporal avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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