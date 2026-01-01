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Tableau de bord familial sans connexion pour les notes partagées, les listes de courses, les tâches ménagères, les calendriers et les dépenses dans une seule PWA privée.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec HomeHub ?

HomeHub est un utilitaire familial open source et auto-hébergé qui transforme n'importe quel serveur en un tableau de bord privé pour tous les membres de votre foyer. Conçu pour une utilisation partagée sur un réseau domestique, il est livré sous forme d'application web progressive (PWA) sans connexion, afin que tout membre de la famille puisse l'ouvrir dans un navigateur, l'enregistrer sur son écran d'accueil et commencer immédiatement à collaborer sur des notes, des listes de courses, des tâches ménagères et un calendrier partagé.

L'auto-hébergement de HomeHub garde les données du foyer — dépenses, habitudes d'achat, routines familiales et fichiers téléchargés — entièrement sur votre propre VPS, sans synchronisation cloud tierce, suivi ou frais par utilisateur. Les fonctionnalités peuvent être activées individuellement via un seul fichier de configuration YAML, afin que vous n'activiez que les outils que votre famille utilise réellement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de HomeHub

Liste de courses partagée

Liste de courses collaborative avec des suggestions intelligentes basées sur les entrées précédentes, afin que toute la famille puisse ajouter des articles au fur et à mesure qu'ils manquent.

Suivi des dépenses familiales

Suivez les dépenses du ménage avec la prise en charge des factures récurrentes comme les abonnements, les services publics, le lait ou les journaux, le tout dans un seul registre.

Calendrier et rappels

Calendrier partagé avec des catégories à code couleur pour les factures, l'école, la santé et les événements familiaux permet à chaque membre du foyer de rester organisé.

Tâches et notes

Un suivi des tâches léger et un tableau de notes partagé permettent aux membres de la famille d'attribuer des tâches et de noter des messages rapides sans applications supplémentaires.

Outils intégrés

Comprend un livre de recettes, un suivi de date de péremption, un compresseur PDF, un raccourcisseur d'URL, un générateur de codes QR et un téléchargeur de médias dans une seule PWA.

Privé par conception

Aucun système de compte, aucune télémétrie et aucune dépendance au cloud — toutes les données restent à l'intérieur de votre VPS et de votre réseau domestique.

Pourquoi exécuter HomeHub avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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