Déployez Redpanda Console avec une installation en un clic.
Interface utilisateur web conviviale pour les développeurs pour gérer les clusters Kafka et Redpanda, les topics, les groupes de consommateurs et les flux de messages en direct.
Choisissez un pack VPS pour Redpanda Console
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Redpanda Console ?
Redpanda Console est une interface web open source conçue par Redpanda Data pour inspecter et exploiter des clusters de streaming compatibles Kafka. Elle expose les sujets, les partitions, les décalages, les groupes de consommateurs, les schémas, les ACL et les charges utiles de messages en direct via une interface unique, avec une prise en charge intégrée du décodage JSON, Avro, Protobuf et MessagePack.
Ce déploiement en un clic livre Console avec un courtier Redpanda intégré, vous offrant ainsi un point de terminaison d'API Kafka, un Registre de schémas et une API d'administration fonctionnels dès le démarrage du conteneur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'événements, les charges utiles des clients et les métadonnées de flux entièrement sous votre contrôle, sans frais SaaS par courtier.
Fonctionnalités clés de Redpanda Console
Lecteur de messages en direct
Diffusez des enregistrements depuis n'importe quel sujet en temps réel avec la fonction de voyage dans le temps, la recherche et le décodage par champ pour les charges utiles JSON, Avro et Protobuf.
Gestion des sujets
Créer, configurer et supprimer des rubriques, modifier les paramètres de rétention et de partition, et produire des messages de test directement depuis le navigateur.
Enseignements du groupe de consommateurs
Inspectez les membres du groupe, le décalage par partition et les offsets afin de pouvoir déboguer les consommateurs bloqués sans avoir à fouiller dans les outils CLI.
Registre de schémas intégré
Parcourez les sujets Avro, JSON Schema et Protobuf, affichez l'historique des versions et vérifiez la compatibilité avant de promouvoir les changements.
Broker Redpanda embarqué
Livré avec un broker Redpanda entièrement configuré exposant l'API Kafka, Schema Registry et l'API d'administration pour des tests instantanés.
Compatible API Kafka
Connecter Console à tout cluster externe Kafka, Confluent Cloud, MSK ou Redpanda en le pointant vers vos brokers existants.
Pourquoi exécuter Redpanda Console avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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