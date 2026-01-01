Redpanda Console est une interface web open source conçue par Redpanda Data pour inspecter et exploiter des clusters de streaming compatibles Kafka. Elle expose les sujets, les partitions, les décalages, les groupes de consommateurs, les schémas, les ACL et les charges utiles de messages en direct via une interface unique, avec une prise en charge intégrée du décodage JSON, Avro, Protobuf et MessagePack.

Ce déploiement en un clic livre Console avec un courtier Redpanda intégré, vous offrant ainsi un point de terminaison d'API Kafka, un Registre de schémas et une API d'administration fonctionnels dès le démarrage du conteneur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'événements, les charges utiles des clients et les métadonnées de flux entièrement sous votre contrôle, sans frais SaaS par courtier.