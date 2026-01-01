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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Readyset ?

Readyset est un cache SQL de streaming à état partiel qui se situe entre votre application et une base de données Postgres ou MySQL existante. Il utilise le protocole filaire natif, de sorte que les applications se connectent avec leur pilote et leur chaîne de connexion actuels — aucun changement de code, aucune réécriture d'ORM, aucune logique d'invalidation de cache séparée à maintenir.

En coulisses, Readyset utilise la maintenance incrémentale des vues pour maintenir les résultats des requêtes mises en cache à jour à mesure que les tables sous-jacentes changent, éliminant ainsi les problèmes d'obsolescence et d'engorgement de cache des caches clé-valeur traditionnels comme Redis ou Memcached. L'auto-hébergement sur un VPS maintient le trafic de requêtes et les données sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en supprimant les frais par requête des services de mise en cache gérés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Readyset

Proxy compatible avec le protocole

S'intercale entre les applications et Postgres ou MySQL sans aucun changement de pilote, réécriture d'ORM ou nouvelles bibliothèques clientes à apprendre.

Maintenance de vue incrémentielle

Les résultats de requêtes mis en cache sont mis à jour sur place à mesure que les tables en amont changent, ainsi les lectures restent à jour sans invalidation manuelle du cache ni estimation du TTL.

Mise en cache explicite des requêtes

Vous choisissez quelles instructions SELECT mettre en cache avec une instruction CREATE CACHE, offrant un contrôle précis sur l'utilisation de la mémoire et ce qui est accéléré.

Tableau de bord Grafana intégré

L'instance Grafana intégrée et l'exportateur Prometheus affichent le nombre de requêtes mises en cache, les taux de réussite et le délai de réplication dès le démarrage de la pile.

Mise à l'échelle horizontale du débit en lecture

Les charges de travail de lecture importantes sollicitent la mémoire de Readyset au lieu de surcharger la base de données principale, ce qui libère le système en amont pour gérer les écritures et les analyses.

Parité entre Postgres et MySQL

Un seul binaire prend en charge les deux moteurs, de sorte que le même flux de travail de mise en cache s'applique, que votre application communique avec PostgreSQL ou MySQL sur le réseau.

Pourquoi exécuter Readyset avec Hostinger ?

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