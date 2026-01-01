Déployez Autobase en un clic.
Plateforme open source auto-hébergée de base de données en tant que service pour automatiser le provisionnement et la gestion de clusters PostgreSQL.
Choisissez un pack VPS pour Autobase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Autobase ?
Autobase est une alternative open source aux services de base de données gérés dans le cloud comme Amazon RDS et Google Cloud SQL, offrant le provisionnement automatisé de clusters PostgreSQL, la configuration de haute disponibilité et la gestion centralisée via une console web intuitive. Avec plus de 4 000 étoiles GitHub, il vous permet de provisionner des clusters PostgreSQL prêts pour la production avec basculement automatisé, sauvegardes planifiées et récupération à un point dans le temps sans avoir à maîtriser manuellement une configuration HA complexe.
L'auto-hébergement d'Autobase élimine les coûts horaires récurrents des services de base de données cloud tout en gardant votre infrastructure de base de données et toutes les données stockées sous votre contrôle total. Le DBDesk Studio intégré offre un accès SQL direct et l'exploration de schémas, et l'API REST permet une gestion programmatique complète — vous offrant la commodité d'une base de données gérée sur votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Autobase
Provisionnement de cluster en un clic
Déployez des clusters PostgreSQL entièrement configurés et hautement disponibles via la console web sans écrire manuellement de fichiers de configuration HA ou de playbooks Ansible.
Basculement automatique
Le basculement intégré détecte les défaillances primaires et promeut automatiquement une réplique, minimisant les temps d'arrêt pour les charges de travail de production sans intervention manuelle.
Studio SQL intégré
DBDesk Studio est fourni avec la console, permettant la navigation de schémas, l'exécution de requêtes et l'exploration de données sans installer de client de base de données séparé.
Sauvegarde et récupération
Programmez des sauvegardes automatisées et restaurez des clusters à tout moment, vous protégeant ainsi contre la perte de données due à des suppressions accidentelles ou des erreurs d'application.
Automatisation de l'API REST
Chaque action de gestion est disponible via une API REST, permettant l'intégration avec les pipelines CI/CD, les outils d'infrastructure en tant que code et les scripts d'automatisation personnalisés.
Pourquoi exécuter Autobase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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