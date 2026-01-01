Déployez TaskTrove en un clic.
Gestionnaire de tâches personnel auto-hébergé avec analyse du langage naturel, tâches récurrentes, et vues Kanban et calendrier.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TaskTrove ?
TaskTrove est une application de gestion de tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données n'est requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge les sous-tâches illimitées et les modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.
Contrairement aux applications de gestion de tâches cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.
Fonctionnalités clés de TaskTrove
Analyse du langage naturel
Tapez « demain à 14 h » ou « tous les vendredis » pour définir des dates d'échéance et des plannings récurrents sans utiliser de sélecteur de date.
Kanban et vues calendrier
Basculez entre les vues liste, tableau Kanban et calendrier pour travailler avec vos tâches dans la vue qui correspond le mieux à votre objectif actuel.
Modèles de tâches récurrentes
Définissez des règles de récurrence quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou entièrement personnalisées afin que les tâches de routine se replanifient automatiquement sans saisie manuelle.
Organisation du projet
Regroupez les tâches en projets avec des sections, des étiquettes colorées et des sous-tâches illimitées pour que le travail complexe reste structuré et facile à naviguer.
Stockage basé sur des fichiers
Toutes les tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON simples — faciles à sauvegarder, à transférer vers une autre instance, ou à lire directement sans outil de base de données.
Pourquoi exécuter TaskTrove avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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