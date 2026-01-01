TaskTrove est une application de gestion de tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données n'est requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge les sous-tâches illimitées et les modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.

Contrairement aux applications de gestion de tâches cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.