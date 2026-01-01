Déployez Enclosed en un clic.
Application web minimaliste pour partager des notes privées chiffrées avec des contrôles d'expiration et une protection par mot de passe.
Choisissez un pack VPS pour Enclosed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Enclosed ?
Voici une application web open-source pour l'envoi de notes privées, chiffrées de bout en bout. Utilisant les API cryptographiques natives du navigateur, elle chiffre le contenu côté client avant qu'il n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hébergeur n'a jamais accès au texte non chiffré. Les notes peuvent être configurées pour s'autodétruire après avoir été lues une seule fois ou expirer après une période configurable.
L'auto-hébergement d'Enclosed sur votre VPS garantit que le stockage des notes chiffrées reste entièrement sur votre propre infrastructure. Les organisations qui gèrent des identifiants sensibles, des clés API ou des informations confidentielles obtiennent un contrôle total sur la résidence des données et peuvent appliquer des politiques d'expiration personnalisées sans dépendre de services hébergés par des tiers.
Fonctionnalités clés de Enclosed
Cryptage côté client
Les notes sont chiffrées dans le navigateur avant la transmission à l'aide des API Web Crypto natives, de sorte que le serveur ne voit jamais le contenu non chiffré.
Notes autodestructrices
Configurez les notes pour qu'elles expirent après une seule lecture ou une fenêtre de temps définie, garantissant que les informations sensibles ne persistent pas plus longtemps que nécessaire.
Protection par mot de passe
Ajouter un mot de passe facultatif à toute note, exigeant des destinataires de s'authentifier avant que le contenu ne puisse être décrypté et affiché.
Liens partageables
Chaque note génère une URL unique qui peut être envoyée par e-mail, chat ou SMS — aucun compte ou inscription n'est requis pour le destinataire.
Déploiement léger
Un conteneur unique avec des exigences minimales en ressources rend Enclosed facile à exécuter parallèlement à d'autres services sur le même VPS.
Pourquoi exécuter Enclosed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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