Uptrace est une plateforme open source de surveillance des performances des applications (APM) qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux des applications instrumentées avec OpenTelemetry dans une interface unique. Basée sur ClickHouse pour le stockage de télémétrie à haut débit et sur PostgreSQL pour les métadonnées, elle offre les capacités d'observabilité de Datadog et New Relic sans frais de licence par hôte ni problèmes de résidence des données.

L'auto-hébergement d'Uptrace sur votre VPS maintient toutes les données de télémétrie sur votre propre infrastructure, sans tarification par span ou par journal. Toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry — pour Go, Python, Node.js, Java, .NET, et plus encore — peut envoyer des données directement via OTLP sans configuration supplémentaire.