Déployer Speakr : installation en un clic.
Plateforme de transcription IA auto-hébergée qui transforme l'audio parlé en connaissances consultables et organisées.
Choisissez un pack VPS pour Speakr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Speakr ?
Speakr is a self-hosted AI transcription and note-taking platform designed to capture, transcribe, and make sense of your audio content. It supports multiple transcription backends — including WhisperX, OpenAI, and Mistral — giving you the flexibility to choose local or cloud-based processing. Speaker diarization, voice profiles, and AI-generated summaries help surface insights from meetings, interviews, and lectures.
With multi-user support, OIDC SSO, a REST API with webhooks, and integrations for n8n, Zapier, and Make, Speakr fits naturally into team workflows. Hosting it yourself keeps all recordings and transcripts under your full control.
Fonctionnalités clés de Speakr
Backends de transcription flexibles
Connectez-vous à WhisperX, OpenAI, Mistral, ou à tout service ASR compatible pour répondre à vos exigences en matière de confidentialité et de précision.
Diarisation des locuteurs
Identifier et étiqueter automatiquement les locuteurs individuels dans les enregistrements, avec la prise en charge des profils vocaux lors de l'utilisation de WhisperX.
Résumés et recherche IA
Générer des résumés automatiques et utiliser le mode Inquire sémantique pour rechercher la signification dans l'ensemble de votre bibliothèque de transcriptions.
Multi-utilisateur et SSO
Prend en charge plusieurs utilisateurs avec un partage granulaire, des liens publics et OIDC SSO, y compris Keycloak, Azure AD, Google et Auth0.
Intégrations de workflow
Déclencher l'automatisation en aval via l'API REST et les webhooks, avec des connecteurs prêts à l'emploi pour n8n, Zapier et Make.
Pourquoi exécuter Speakr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.