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Plateforme de blog open-source minimaliste construite autour de Markdown, de l'écriture sans distraction et de la fédération ActivityPub.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WriteFreely ?

WriteFreely est une plateforme de publication épurée et minimaliste, conçue autour de l'acte d'écrire. Les articles sont rédigés en Markdown simple, l'éditeur se fait discret, et l'expérience de lecture publique supprime les commentaires, les publicités et les traqueurs — ne laissant que les mots. Le support ActivityPub intégré permet aux abonnés du Fediverse de s'abonner à votre blog directement depuis Mastodon et d'autres services fédérés.

L'auto-hébergement de WriteFreely sur votre VPS garde vos écrits sous votre propre domaine, à l'abri des flux algorithmiques et des fermetures de plateformes. Le binaire Go léger utilise des ressources minimales, persiste tout dans une seule base de données SQLite, et vous donne un contrôle total sur les paramètres d'exportation, de thème et de fédération.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de WriteFreely

Éditeur Markdown-first

Rédigez en Markdown brut avec un éditeur sans distraction qui enregistre automatiquement les brouillons et s'efface pour vous laisser vous concentrer sur les mots.

Fédération ActivityPub

Les abonnés sur Mastodon et d'autres services Fediverse peuvent s'abonner directement à votre blog, atteignant les lecteurs sans l'interférence des flux algorithmiques.

Expérience de lecture épurée

Les publications publiques s'affichent avec une mise en page typographique, sans publicité et sans suivi — les lecteurs voient votre écrit tel que vous l'avez rédigé.

Thèmes personnalisés et CSS

Choisissez parmi les thèmes intégrés ou insérez du CSS personnalisé pour personnaliser votre blog sans toucher aux modèles ni reconstruire le binaire.

Brouillons et planification

Enregistrez les brouillons privés indéfiniment, puis programmez ou publiez des articles lorsque vous êtes prêt — aucun plugin CMS tiers n'est requis.

Léger et portable

Un seul binaire Go, soutenu par SQLite, signifie que l'intégralité de votre blog tient dans un volume minuscule et migre entre les hôtes par une simple copie de fichier.

Pourquoi exécuter WriteFreely avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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