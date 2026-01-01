Déployez WriteFreely : installation en un clic.
Plateforme de blog open-source minimaliste construite autour de Markdown, de l'écriture sans distraction et de la fédération ActivityPub.
Choisissez un pack VPS pour WriteFreely
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WriteFreely ?
WriteFreely est une plateforme de publication épurée et minimaliste, conçue autour de l'acte d'écrire. Les articles sont rédigés en Markdown simple, l'éditeur se fait discret, et l'expérience de lecture publique supprime les commentaires, les publicités et les traqueurs — ne laissant que les mots. Le support ActivityPub intégré permet aux abonnés du Fediverse de s'abonner à votre blog directement depuis Mastodon et d'autres services fédérés.
L'auto-hébergement de WriteFreely sur votre VPS garde vos écrits sous votre propre domaine, à l'abri des flux algorithmiques et des fermetures de plateformes. Le binaire Go léger utilise des ressources minimales, persiste tout dans une seule base de données SQLite, et vous donne un contrôle total sur les paramètres d'exportation, de thème et de fédération.
Fonctionnalités clés de WriteFreely
Éditeur Markdown-first
Rédigez en Markdown brut avec un éditeur sans distraction qui enregistre automatiquement les brouillons et s'efface pour vous laisser vous concentrer sur les mots.
Fédération ActivityPub
Les abonnés sur Mastodon et d'autres services Fediverse peuvent s'abonner directement à votre blog, atteignant les lecteurs sans l'interférence des flux algorithmiques.
Expérience de lecture épurée
Les publications publiques s'affichent avec une mise en page typographique, sans publicité et sans suivi — les lecteurs voient votre écrit tel que vous l'avez rédigé.
Thèmes personnalisés et CSS
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou insérez du CSS personnalisé pour personnaliser votre blog sans toucher aux modèles ni reconstruire le binaire.
Brouillons et planification
Enregistrez les brouillons privés indéfiniment, puis programmez ou publiez des articles lorsque vous êtes prêt — aucun plugin CMS tiers n'est requis.
Léger et portable
Un seul binaire Go, soutenu par SQLite, signifie que l'intégralité de votre blog tient dans un volume minuscule et migre entre les hôtes par une simple copie de fichier.
Pourquoi exécuter WriteFreely avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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