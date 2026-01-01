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Plateforme open source de suivi de véhicules et de gestion de flotte pour surveiller vos véhicules et vos actifs en un seul endroit.

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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
64,99
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Tracktor ?

Tracktor est une application web open-source pour le suivi de véhicules et la gestion de flotte, conçue pour offrir aux particuliers et aux petites entreprises une visibilité complète sur leurs véhicules et leurs actifs. Elle offre un tableau de bord épuré et auto-hébergé pour enregistrer les trajets, gérer les véhicules et surveiller l'activité de la flotte — sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers.

Basé sur une pile Node.js légère avec stockage SQLite, Tracktor est facile à déployer et ne nécessite que des ressources minimales. Vos données de flotte restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur l'accès, la confidentialité et la rétention. Les visiteurs pour la première fois sont invités à enregistrer un compte administrateur, rendant la configuration initiale transparente.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Tracktor

Gestion des véhicules

Ajoutez et organisez l'ensemble de votre flotte en un seul endroit, en suivant chaque véhicule avec son propre profil, ses détails et son historique d'activités.

Enregistrement de trajet

Enregistrer les trajets avec les points de départ et d'arrivée, les distances et les horodatages pour construire un historique précis de l'utilisation du véhicule et des itinéraires.

Confidentialité auto-hébergée

Toutes les données de la flotte sont stockées sur votre propre serveur — aucun service de suivi tiers, aucuns frais d'abonnement et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Stockage SQLite léger

Utilise SQLite pour le stockage persistant, ce qui maintient le déploiement simple et économe en ressources sans nécessiter de serveur de base de données séparé.

Authentification de l'utilisateur

L'authentification intégrée sécurise l'accès à vos données de flotte, avec une inscription dès la première visite rendant la configuration initiale simple.

Pourquoi exécuter Tracktor avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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