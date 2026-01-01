Tracktor est une application web open-source pour le suivi de véhicules et la gestion de flotte, conçue pour offrir aux particuliers et aux petites entreprises une visibilité complète sur leurs véhicules et leurs actifs. Elle offre un tableau de bord épuré et auto-hébergé pour enregistrer les trajets, gérer les véhicules et surveiller l'activité de la flotte — sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers.

Basé sur une pile Node.js légère avec stockage SQLite, Tracktor est facile à déployer et ne nécessite que des ressources minimales. Vos données de flotte restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur l'accès, la confidentialité et la rétention. Les visiteurs pour la première fois sont invités à enregistrer un compte administrateur, rendant la configuration initiale transparente.