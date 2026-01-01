Déployez Tracktor en 1 clic.
Plateforme open source de suivi de véhicules et de gestion de flotte pour surveiller vos véhicules et vos actifs en un seul endroit.
Choisissez un pack VPS pour Tracktor
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tracktor ?
Tracktor est une application web open-source pour le suivi de véhicules et la gestion de flotte, conçue pour offrir aux particuliers et aux petites entreprises une visibilité complète sur leurs véhicules et leurs actifs. Elle offre un tableau de bord épuré et auto-hébergé pour enregistrer les trajets, gérer les véhicules et surveiller l'activité de la flotte — sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers.
Basé sur une pile Node.js légère avec stockage SQLite, Tracktor est facile à déployer et ne nécessite que des ressources minimales. Vos données de flotte restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur l'accès, la confidentialité et la rétention. Les visiteurs pour la première fois sont invités à enregistrer un compte administrateur, rendant la configuration initiale transparente.
Fonctionnalités clés de Tracktor
Gestion des véhicules
Ajoutez et organisez l'ensemble de votre flotte en un seul endroit, en suivant chaque véhicule avec son propre profil, ses détails et son historique d'activités.
Enregistrement de trajet
Enregistrer les trajets avec les points de départ et d'arrivée, les distances et les horodatages pour construire un historique précis de l'utilisation du véhicule et des itinéraires.
Confidentialité auto-hébergée
Toutes les données de la flotte sont stockées sur votre propre serveur — aucun service de suivi tiers, aucuns frais d'abonnement et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Stockage SQLite léger
Utilise SQLite pour le stockage persistant, ce qui maintient le déploiement simple et économe en ressources sans nécessiter de serveur de base de données séparé.
Authentification de l'utilisateur
L'authentification intégrée sécurise l'accès à vos données de flotte, avec une inscription dès la première visite rendant la configuration initiale simple.
Pourquoi exécuter Tracktor avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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