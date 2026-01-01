VERT est un outil de conversion de fichiers open source qui traite tout localement dans le navigateur grâce à WebAssembly. Les fichiers ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur — il n'y a aucun traitement côté serveur, aucun envoi de fichiers et aucune rétention de données. Il convertit des documents, des images, de l'audio et de la vidéo en utilisant FFmpeg-WASM.

L'auto-hébergement de VERT sur un VPS le rend disponible comme un outil d'équipe privé accessible depuis n'importe quel navigateur sans dépendre de services de conversion tiers. La conversion par lots avec glisser-déposer, aucune limite de taille de fichier et aucune dépendance au cloud en font une alternative pratique pour les flux de travail soucieux de la confidentialité.