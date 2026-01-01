Déployez Maloja en un clic.
Base de données de scrobble musical auto-hébergée qui transforme votre historique d'écoute en classements personnels, statistiques et profils de type Last.fm.
Choisissez un pack VPS pour Maloja
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Maloja ?
Maloja est un scrobbler de musique open source auto-hébergé — imaginez un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme cet historique en classements, en classements des meilleurs artistes, en graphiques d'activité temporelle et en résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers et les intégrations directes d'API de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.
L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier sa tarification ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées provenant de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.
Fonctionnalités clés de Maloja
Classements d'écoute personnels
Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des périodes configurables, avec des classements, des courbes de tendance et des comparaisons par période.
API compatible Last.fm
Acceptez les scrobbles de tout client compatible avec l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans avoir à écrire d'adaptateurs personnalisés.
Intégrations de lecteurs
Recevez des scrobbles directement depuis Plex, Jellyfin, Navidrome, les scrobbleurs multiples, mpdscribble et d'autres passerelles créées par la communauté.
Graphiques temporels à impulsions
Visualisez à quelle fréquence vous écoutez des artistes, des albums ou des titres spécifiques au fil des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les sessions d'écoute intensives.
Enrichissement des métadonnées
Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums depuis Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB afin que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.
Scrobbling proxy Last.fm
En option, transférez les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue de se mettre à jour pendant que vous constituez également une archive privée.
Pourquoi exécuter Maloja avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic