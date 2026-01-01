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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Maloja ?

Maloja est un scrobbler de musique open source auto-hébergé — imaginez un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme cet historique en classements, en classements des meilleurs artistes, en graphiques d'activité temporelle et en résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers et les intégrations directes d'API de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.

L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier sa tarification ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées provenant de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Maloja

Classements d'écoute personnels

Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des périodes configurables, avec des classements, des courbes de tendance et des comparaisons par période.

API compatible Last.fm

Acceptez les scrobbles de tout client compatible avec l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans avoir à écrire d'adaptateurs personnalisés.

Intégrations de lecteurs

Recevez des scrobbles directement depuis Plex, Jellyfin, Navidrome, les scrobbleurs multiples, mpdscribble et d'autres passerelles créées par la communauté.

Graphiques temporels à impulsions

Visualisez à quelle fréquence vous écoutez des artistes, des albums ou des titres spécifiques au fil des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les sessions d'écoute intensives.

Enrichissement des métadonnées

Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums depuis Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB afin que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.

Scrobbling proxy Last.fm

En option, transférez les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue de se mettre à jour pendant que vous constituez également une archive privée.

Pourquoi exécuter Maloja avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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