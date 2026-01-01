Maloja est un scrobbler de musique open source auto-hébergé — imaginez un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme cet historique en classements, en classements des meilleurs artistes, en graphiques d'activité temporelle et en résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers et les intégrations directes d'API de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.

L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier sa tarification ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées provenant de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.