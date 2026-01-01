Déployez Slash en installation en un clic.
Gestionnaire de raccourcis auto-hébergé qui transforme les URL longues en liens s/ mémorables accessibles directement depuis la barre d'adresse de votre navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Slash ?
Slash est un gestionnaire de raccourcis de liens auto-hébergé pour les particuliers et les équipes qui souhaitent une manière plus propre de partager et d'accéder aux URL. Au lieu de signets éparpillés dans les navigateurs ou de liens de redirection difficiles à retenir, Slash vous permet de définir des raccourcis préfixés par s/ : tapez s/docs dans la barre d'adresse de votre navigateur (avec l'extension installée) et accédez directement à votre destination. Les raccourcis peuvent être étiquetés, regroupés en collections partageables, et limités à votre équipe ou gardés privés.
Contrairement aux raccourcisseurs de liens hébergés qui enregistrent votre trafic et monétisent vos données, l'auto-hébergement de Slash sur un VPS conserve toutes les analyses de raccourcis et les données d'utilisation sur une infrastructure que vous contrôlez : aucun abonnement requis, aucun service externe à qui faire confiance, et aucune limite sur le nombre de raccourcis que vous pouvez créer.
Fonctionnalités clés de Slash
Raccourcis de la barre d'adresse du navigateur
Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox vous permettent de taper s/raccourci directement dans la barre d'adresse pour accéder à n'importe quelle URL enregistrée — aucun clic supplémentaire ni aucune recherche n'est nécessaire.
Collections partageables
Regroupez les raccourcis associés en collections organisées et partagez-les avec votre équipe ou publiquement via un lien unique.
Statistiques de lien
Suivez la fréquence d'accès de chaque raccourci et consultez les sources de trafic, afin que vous sachiez quels liens sont activement utilisés et lesquels peuvent être retirés.
Organisation basée sur les étiquettes
Ajouter des étiquettes aux raccourcis pour un filtrage et une découverte rapides dans une bibliothèque croissante de liens internes et d'équipe.
Partage de raccourcis en équipe
Créez des raccourcis visibles par tous les membres de l'espace de travail ou limitez-les à vous-même — en gardant les liens internes et personnels organisés au même endroit.
Pourquoi exécuter Slash avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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