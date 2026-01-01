Jusqu'à 69 % de réduction sur ownCloud

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Plateforme open source de synchronisation et de partage de fichiers qui vous offre un cloud privé pour vos documents, photos et données.

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VPS géré par IA
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69 % de réduction
KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ownCloud ?

ownCloud est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation sur tous les appareils, partage avec les coéquipiers — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant ainsi les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.

Utilisé par les entreprises, les universités et les particuliers soucieux de leur confidentialité dans le monde entier, ownCloud prend en charge la gestion des versions de fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ownCloud

Synchronisation inter-appareils

Les clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, ainsi que les applications iOS et Android, synchronisent automatiquement les fichiers sur tous vos appareils.

Partage de fichiers granulaire

Partagez des fichiers et des dossiers avec des utilisateurs internes ou des invités externes, avec des contrôles sur les autorisations de consultation, de modification et de repartage, et les dates d'expiration des liens.

Gestion de versions de fichiers

Chaque modification de fichier crée une nouvelle version que vous pouvez parcourir et restaurer, protégeant ainsi contre les écrasements accidentels et la perte de données.

Accès WebDAV

Monter ownCloud comme un lecteur réseau sur n'importe quel système d'exploitation en utilisant le serveur WebDAV intégré sans installer de client de synchronisation dédié.

Place de marché d'applications

Étendez les fonctionnalités avec des applications pour l'édition de documents bureautiques, l'analyse antivirus, l'authentification LDAP et la connexion à deux facteurs depuis la place de marché ownCloud.

Pourquoi exécuter ownCloud avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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