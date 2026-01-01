ownCloud est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation sur tous les appareils, partage avec les coéquipiers — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant ainsi les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.

Utilisé par les entreprises, les universités et les particuliers soucieux de leur confidentialité dans le monde entier, ownCloud prend en charge la gestion des versions de fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.