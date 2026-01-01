Deluge est un client BitTorrent léger et riche en fonctionnalités, basé sur la bibliothèque libtorrent, offrant toutes les fonctionnalités essentielles de gestion de torrents via une interface web épurée. Il prend en charge le chiffrement de protocole, le DHT, l'échange de pairs, le routage proxy, les contrôles de vitesse et un écosystème de plugins — ce qui en fait un choix fiable pour le téléchargement occasionnel comme pour les configurations d'automatisation multimédia avancées.

Déployer Deluge sur un VPS fournit une bande passante dédiée pour le partage et le téléchargement continus, sans consommer votre connexion internet domestique ni vos plafonds de données. L'environnement toujours actif maintient des ratios sains sur les traqueurs privés, s'intègre en douceur avec des outils d'automatisation comme Sonarr et Radarr, et maintient votre activité torrent isolée sur une infrastructure dédiée avec une adresse IP statique.