Déployer pygeoapi en un clic
Serveur Python mettant en œuvre la suite de normes OGC API pour la publication de données géospatiales sur HTTP.
Choisissez un pack VPS pour pygeoapi
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec pygeoapi ?
pygeoapi est une implémentation Python open source des standards OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) qui transforme les jeux de données géospatiales en une API RESTful découvrable et navigable. Il intègre un navigateur HTML intégré afin que les non-développeurs puissent naviguer dans les collections, inspecter les éléments sur une carte et télécharger du GeoJSON sans écrire une seule requête.
L'auto-hébergement de pygeoapi sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les jeux de données exposés, leur emplacement et qui peut les interroger. Connectez PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou des sources WFS/WMS distantes, et publiez-les sous votre propre domaine avec HTTPS géré par le proxy Traefik intégré.
Fonctionnalités clés de pygeoapi
Normes OGC API
Implémente les fonctionnalités OGC API, les couvertures, les tuiles, les enregistrements, les processus et la récupération de données environnementales à partir d'un seul fichier de configuration.
Navigateur HTML intégré
Chaque collection, élément et processus est consultable depuis l'interface utilisateur web avec une carte Leaflet interactive et un JSON joliment formaté.
De nombreux backends de données
Servir PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON et des sources WFS distantes via des fournisseurs unifiés.
Documentation OpenAPI
Une description OpenAPI 3.0 et une interface utilisateur Swagger/Redoc sont générées automatiquement à partir de la configuration afin que les clients puissent s'intégrer rapidement.
Traitement géospatial
Exposer des fonctions Python en tant que Processus OGC API pour exécuter des transformations à la demande, des analyses et des tâches ETL sur vos données publiées.
STAC et catalogues de métadonnées
Publiez des catalogues conformes à STAC d'images et d'enregistrements afin que les partenaires puissent rechercher et explorer vos fonds géospatiaux par programmation.
Pourquoi exécuter pygeoapi avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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