Déployez GoCD en un clic.
Serveur de livraison continue open-source avec une modélisation de pipeline puissante, une cartographie de la chaîne de valeur et une gestion des dépendances pour des flux de travail de publication complexes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GoCD ?
GoCD est un serveur de livraison continue développé par ThoughtWorks qui va au-delà de l'intégration continue (CI) de base pour modéliser l'ensemble du pipeline de livraison de logiciels. Sa force principale est la capacité de définir des pipelines complexes avec des dépendances fan-in et fan-out, permettant aux équipes de représenter précisément comment le code passe du commit à la production à travers plusieurs étapes, environnements et pistes parallèles.
La vue Carte de la chaîne de valeur offre aux équipes une visualisation en temps réel de chaque build et déploiement sur l'ensemble du pipeline, facilitant l'identification des goulots d'étranglement et la compréhension de l'état de chaque version. GoCD fonctionne avec une architecture légère serveur-agent, de sorte que la capacité de build s'adapte simplement en ajoutant plus d'agents. L'auto-hébergement garantit que vos configurations de pipeline, vos artefacts et l'historique de vos déploiements restent entièrement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de GoCD
Cartographie des flux de valeur
Visualisez chaque build et déploiement sur l'ensemble du pipeline en temps réel, ce qui rend les goulots d'étranglement et l'état des versions immédiatement visibles.
Modélisation de pipeline
Modéliser les dépendances complexes fan-in et fan-out entre les pipelines pour représenter avec précision comment le code circule du commit à la production.
Exécution parallèle
Exécutez plusieurs étapes et tâches en parallèle au sein d'un pipeline afin de réduire les temps de compilation et de maximiser l'utilisation de l'infrastructure.
Mise à l'échelle basée sur un agent
Ajoutez des agents de build pour faire évoluer la capacité horizontalement — chaque agent récupère les tâches du serveur et les exécute indépendamment.
Pipeline en tant que code
Stockez les configurations de pipeline dans votre dépôt Git et faites en sorte que GoCD synchronise et applique automatiquement les modifications à chaque push.
Pourquoi exécuter GoCD avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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