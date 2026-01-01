GoCD est un serveur de livraison continue développé par ThoughtWorks qui va au-delà de l'intégration continue (CI) de base pour modéliser l'ensemble du pipeline de livraison de logiciels. Sa force principale est la capacité de définir des pipelines complexes avec des dépendances fan-in et fan-out, permettant aux équipes de représenter précisément comment le code passe du commit à la production à travers plusieurs étapes, environnements et pistes parallèles.

La vue Carte de la chaîne de valeur offre aux équipes une visualisation en temps réel de chaque build et déploiement sur l'ensemble du pipeline, facilitant l'identification des goulots d'étranglement et la compréhension de l'état de chaque version. GoCD fonctionne avec une architecture légère serveur-agent, de sorte que la capacité de build s'adapte simplement en ajoutant plus d'agents. L'auto-hébergement garantit que vos configurations de pipeline, vos artefacts et l'historique de vos déploiements restent entièrement sous votre contrôle.