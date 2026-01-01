Déployer Tinode en un clic.
Plateforme de messagerie instantanée open source avec des clients mobiles et web, un chat en temps réel et prenant en charge le chiffrement de bout en bout.
Choisissez un pack VPS pour Tinode
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tinode ?
Tinode est une plateforme de messagerie instantanée entièrement open source qui offre une pile complète — un backend de serveur Go, des clients officiels pour le web, iOS, Android et les ordinateurs de bureau, ainsi qu'une API gRPC pour les intégrations personnalisées. Il prend en charge la messagerie individuelle et de groupe, les indicateurs de saisie, les accusés de lecture, les pièces jointes et le chiffrement de bout en bout facultatif, offrant ainsi les fonctionnalités des plateformes de messagerie commerciales à l'infrastructure que vous possédez.
L'auto-hébergement de Tinode sur un VPS signifie que vos conversations, vos données utilisateur et vos transferts de fichiers n'atteignent jamais un service de messagerie tiers. Utilisez le client web intégré juste après le déploiement ou connectez vos propres applications mobiles et web via l'API gRPC ou REST.
Fonctionnalités clés de Tinode
Messagerie en temps réel
Permet d'envoyer des messages instantanés avec des indicateurs de saisie, des accusés de lecture et des réactions aux messages sur les clients web, iOS, Android et de bureau, simultanément.
Chats de groupe et canaux
Créer des conversations de groupe avec des options d'adhésion, des rôles et des autorisations configurables pour les équipes et les communautés de toute taille.
Chiffrement de bout en bout
Le chiffrement de bout en bout optionnel assure la confidentialité du contenu des messages — illisible pour le serveur et tout intermédiaire, même le vôtre.
Partage de fichiers et de médias
Partagez des images, des fichiers et des pièces jointes directement dans les conversations, stockés sur votre propre système de fichiers ou un compartiment compatible S3.
Appels vidéo et vocaux
La prise en charge WebRTC intégrée permet les appels vidéo et vocaux directement au sein de l'interface de chat sans avoir à passer à une application distincte.
gRPC et REST API
Les API gRPC et REST complètes vous permettent d'intégrer la messagerie Tinode dans des applications personnalisées ou de l'intégrer à des flux de travail professionnels existants.
Pourquoi exécuter Tinode avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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