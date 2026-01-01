Déployez DuckDNS en un clic d'installation.
Client DNS dynamique gratuit qui maintient automatiquement votre domaine pointé vers votre adresse IP actuelle sans IP statique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DuckDNS ?
Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit auquel des millions d'utilisateurs de home lab et d'auto-hébergeurs font confiance pour maintenir un accès fiable aux serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant continuellement votre IP publique et en mettant à jour votre sous-domaine choisi dès qu'elle change — le tout sans frais.
Ce modèle exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui offrant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages, de sorte que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne sont jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine le besoin de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.
Fonctionnalités clés de DuckDNS
Mises à jour automatiques des adresses IP
Détecte quand votre adresse IP publique change et met à jour immédiatement votre sous-domaine Duck DNS, maintenant un accès ininterrompu.
Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6
Fonctionne avec les deux familles d'adresses, afin que votre sous-domaine reste à jour quelle que soit l'attribution de version IP de votre FAI.
Plusieurs sous-domaines
Gère plusieurs sous-domaines Duck DNS dans un seul conteneur en fournissant une liste de noms de sous-domaines séparés par des virgules.
Fonctionnement continu du VPS
Un VPS garantit que les mises à jour s'exécutent comme prévu 24h/24 et 7j/7, même lorsque l'équipement réseau domestique redémarre ou perd l'alimentation.
Configuration persistante
Stocke votre jeton et les paramètres de sous-domaine dans un volume dédié afin que le client reprenne correctement après les redémarrages du conteneur.
Pourquoi exécuter DuckDNS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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