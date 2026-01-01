PairDrop est une plateforme de partage de fichiers moderne et basée sur le web qui apporte les transferts de style AirDrop à chaque appareil et système d'exploitation. Grâce à la technologie WebRTC, les fichiers voyagent directement de l'expéditeur au destinataire sans passer par le serveur — le VPS ne fait que coordonner la connexion. Ouvrez l'interface web sur n'importe quel appareil, voyez qui d'autre est sur le réseau et envoyez des fichiers en un seul clic. Pas de comptes, pas d'applications, pas de limites de taille.

L'auto-hébergement de PairDrop offre à votre domicile ou à votre bureau un centre de partage de fichiers permanent et toujours accessible, protégé par HTTPS via Traefik. Les fichiers ne passent jamais par un stockage tiers, les transferts s'effectuent à pleine vitesse sur le réseau local, et l'approche auto-hébergée signifie qu'il n'y a pas de coûts par fichier ou de bande passante, quelle que soit la quantité partagée par votre équipe.