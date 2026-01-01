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Alternative à AirDrop basée sur navigateur pour des transferts de fichiers instantanés de pair à pair entre tous les appareils de votre réseau, sans installation d'application.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PairDrop ?

PairDrop est une plateforme de partage de fichiers moderne et basée sur le web qui apporte les transferts de style AirDrop à chaque appareil et système d'exploitation. Grâce à la technologie WebRTC, les fichiers voyagent directement de l'expéditeur au destinataire sans passer par le serveur — le VPS ne fait que coordonner la connexion. Ouvrez l'interface web sur n'importe quel appareil, voyez qui d'autre est sur le réseau et envoyez des fichiers en un seul clic. Pas de comptes, pas d'applications, pas de limites de taille.

L'auto-hébergement de PairDrop offre à votre domicile ou à votre bureau un centre de partage de fichiers permanent et toujours accessible, protégé par HTTPS via Traefik. Les fichiers ne passent jamais par un stockage tiers, les transferts s'effectuent à pleine vitesse sur le réseau local, et l'approche auto-hébergée signifie qu'il n'y a pas de coûts par fichier ou de bande passante, quelle que soit la quantité partagée par votre équipe.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de PairDrop

Pair à pair via WebRTC

Les fichiers sont transférés directement entre les appareils à pleine vitesse réseau — le serveur ne fait qu'intermédier la connexion, de sorte que vos données ne sont jamais stockées dans un espace de stockage intermédiaire.

Aucune installation nécessaire

Fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android — les utilisateurs visitent simplement l'URL et commencent à partager immédiatement.

Découverte automatique des périphériques

Les appareils sur le même réseau apparaissent automatiquement dans l'interface, facilitant la sélection d'un destinataire sans avoir à saisir des adresses ou des codes d'appairage.

Aucune limite de fichiers

PairDrop n'impose aucune restriction de taille de fichier ni de filtre de type, vous pouvez donc partager n'importe quoi, des petits extraits de texte aux fichiers vidéo volumineux, sans contournement.

Appairage de code QR

Scannez un code QR pour connecter instantanément les appareils mobiles, ce qui élimine le besoin de saisir les adresses réseau lors du partage entre téléphones et ordinateurs.

Pourquoi exécuter PairDrop avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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