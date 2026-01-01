Déployez Scrypted en un clic
Plateforme d'intégration vidéo domestique haute performance et NVR avec des détections intelligentes basées sur l'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Scrypted ?
Scrypted est une plateforme d'intégration vidéo domestique open-source et un enregistreur vidéo réseau (NVR) qui unifie les caméras IP à travers les écosystèmes de maison intelligente, y compris HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant. Son transcodage accéléré par le matériel et son architecture de plugins offrent des flux en direct à faible latence et des enregistrements fiables 24h/24 et 7j/7 sans verrouillage propriétaire.
Le plugin NVR Scrypted ajoute l'enregistrement continu avec des détections intelligentes basées sur l'IA, des alertes de mouvement instantanées, et une application mobile et de bureau soignée pour la surveillance à distance. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos séquences et élimine les frais d'abonnement cloud continus.
Fonctionnalités clés de Scrypted
Intégration de la maison connectée
Diffusez les caméras vers HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant simultanément à partir d'une seule plateforme unifiée.
Enregistrement NVR 24h/24 et 7j/7
Enregistrez toutes les caméras 24h/24 avec le plugin Scrypted NVR et parcourez les séquences grâce à une navigation chronologique intuitive.
Détections intelligentes grâce à l'IA
Recevez des alertes intelligentes de mouvement, de personne, de véhicule et d'animal, alimentées par des modèles d'apprentissage automatique embarqués.
Accélération matérielle
Utilisez le décodage vidéo accéléré par GPU ou matériel pour des flux fluides et à faible latence avec une surcharge minimale du processeur.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des centaines de plugins communautaires prenant en charge les caméras, les serrures, les capteurs et les appareils domotiques.
Pourquoi exécuter Scrypted avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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