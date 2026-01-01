Déployez Whishper avec une installation en un clic.
Suite de transcription audio et de sous-titrage auto-hébergée qui exécute Whisper, la traduction et l'édition entièrement sur votre propre serveur.
Choisissez un pack VPS pour Whishper
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Whishper ?
Whishper est une suite de transcription et de sous-titrage open source qui exécute OpenAI Whisper localement pour une conversion parole-texte de haute précision sans envoyer l'audio à un service tiers. Téléchargez des fichiers multimédias, collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp, et Whishper gère la transcription, la traduction et l'édition de sous-titres en un seul endroit — le tout via une interface utilisateur web soignée.
L'auto-hébergement de Whishper conserve les enregistrements sensibles — entretiens, réunions, conférences, appels clients — entièrement sur votre infrastructure. Le moteur LibreTranslate intégré ajoute une traduction automatique hors ligne dans des dizaines de langues, et l'éditeur de sous-titres intégré vous permet d'ajuster le timing, de diviser les segments et d'exporter vers SRT, VTT, TXT ou JSON sans quitter le navigateur.
Fonctionnalités clés de Whishper
Transcription Whisper locale
Propulsé par FasterWhisper, transcrivez l'audio et la vidéo sur votre propre matériel sans appels d'API externes ni frais par minute.
Ingestion d'URL et de fichiers
Déposez un fichier directement ou collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp — YouTube, podcasts, liens directs — et Whishper le récupère et le transcrit.
Traduction hors ligne
Le moteur LibreTranslate intégré traduit les transcriptions dans des dizaines de langues sans envoyer de texte à une API de traduction commerciale.
Éditeur de sous-titres intégré
Modifiez le minutage, divisez ou insérez des segments, et visualisez les avertissements CPS en direct tandis que le lecteur met en évidence la ligne active pendant la lecture audio.
Multiples formats d'exportation
Téléchargez les transcriptions terminées au format SRT, VTT, TXT ou JSON, ou copiez le texte brut directement dans votre presse-papiers.
Profils CPU et GPU
Fonctionne d'emblée sur des instances de CPU standard et prend en charge l'accélération GPU NVIDIA pour une transcription nettement plus rapide sur du matériel compatible.
Pourquoi exécuter Whishper avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.