Profilarr connecte vos instances Radarr et Sonarr auto-hébergées à des bases de données de profils de qualité et de formats personnalisés gérées par la communauté, en appliquant automatiquement des configurations testées au lieu de nécessiter une saisie manuelle. Il remplace des heures de réglage par instance par une seule opération de synchronisation, maintenant chaque application arr de votre pile alignée sur les dernières normes communautaires.

L'auto-hébergement de Profilarr aux côtés de votre pile multimédia signifie que les mises à jour de profils se produisent selon votre calendrier, avec une visibilité complète sur ce qui a changé et pourquoi — sans dépendre de services externes pour pousser la configuration vers vos applications locales.