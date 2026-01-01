Déployez Profilarr en un clic
Outil d'automatisation qui synchronise les profils de qualité et les formats personnalisés des bases de données communautaires vers vos instances Radarr et Sonarr.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Profilarr ?
Profilarr connecte vos instances Radarr et Sonarr auto-hébergées à des bases de données de profils de qualité et de formats personnalisés gérées par la communauté, en appliquant automatiquement des configurations testées au lieu de nécessiter une saisie manuelle. Il remplace des heures de réglage par instance par une seule opération de synchronisation, maintenant chaque application arr de votre pile alignée sur les dernières normes communautaires.
L'auto-hébergement de Profilarr aux côtés de votre pile multimédia signifie que les mises à jour de profils se produisent selon votre calendrier, avec une visibilité complète sur ce qui a changé et pourquoi — sans dépendre de services externes pour pousser la configuration vers vos applications locales.
Fonctionnalités clés de Profilarr
Automatisation de la synchronisation des profils
Extrait les profils de qualité depuis des bases de données communautaires distantes et les applique à Radarr et Sonarr sans copier-coller manuel entre les instances.
Gestion du format personnalisé
Synchronise les définitions de format personnalisées et les scores afin que chaque instance de votre pile utilise la même configuration testée.
Prise en charge multi-instance
Gère plusieurs instances Radarr et Sonarr à partir d'une seule interface, en les maintenant toutes cohérentes sans dupliquer les efforts.
Interface web incluse
Interface basée sur navigateur pour la gestion des connexions, le déclenchement des synchronisations et l'examen des modifications appliquées — sans SSH ni CLI.
Configuration persistante
Tous les identifiants d'instance et l'état de synchronisation sont stockés sur un volume Docker nommé, persistant après les redémarrages de conteneurs et les mises à niveau d'images.
Pourquoi exécuter Profilarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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