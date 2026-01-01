Déployer SyncLounge en un clic.
Soirées de visionnage Plex — organisez des soirées cinéma et télévision synchronisées avec vos amis et votre famille sur plusieurs serveurs Plex.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SyncLounge ?
SyncLounge est un coordinateur de « soirées visionnage » auto-hébergé pour Plex Media Server. Il synchronise la lecture sur plusieurs clients Plex en temps réel — quand un spectateur met en pause, tout le monde met en pause ; quand l'un avance, tout le monde est synchronisé. Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, ainsi l'hôte n'a pas à partager sa bibliothèque ni à se soucier de la bande passante — SyncLounge maintient simplement les horloges de lecture alignées et fournit une salle de discussion pour le groupe.
L'auto-hébergement de SyncLounge sur un VPS maintient les soirées visionnage sous votre contrôle, les utilisateurs se connectant via leurs comptes Plex existants et se connectant à leurs propres serveurs Plex. La prise en charge optionnelle d'une liste blanche restreint votre instance aux amis, à la famille ou aux utilisateurs d'un serveur Plex spécifique.
Fonctionnalités clés de SyncLounge
Synchronisation de la lecture en temps réel
Les actions de lecture, de pause, de recherche et de volume se synchronisent entre tous les participants en millisecondes, de sorte que toute la salle reste en phase.
Chat de groupe intégré
Chaque salle comprend une barre latérale de chat intégrée afin que les spectateurs puissent réagir et discuter sans quitter le lecteur.
Prise en charge multi-serveur
Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, ainsi l'hôte n'a pas besoin de partager l'accès à la bibliothèque ni de consommer de la bande passante d'envoi.
Authentification unique Plex
Les utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes Plex existants, sans inscription séparée ni mot de passe supplémentaire à retenir.
Liste blanche d'accès facultatif
La variable AUTH_LIST restreint l'accès à des noms d'utilisateur Plex spécifiques, des e-mails ou des identifiants de machine de serveur pour les déploiements privés.
Pourquoi exécuter SyncLounge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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