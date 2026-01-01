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Outil d'automatisation de téléchargement moderne qui surveille les canaux IRC d'indexeurs en temps réel pour récupérer les torrents dès qu'ils sont annoncés.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec autobrr ?

autobrr est une plateforme d'automatisation de téléchargement de nouvelle génération pour les torrents et Usenet qui consolide les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une seule solution moderne. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles versions sont annoncées instantanément dès leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrent correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans délais d'interrogation.

L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC avec des connexions persistantes qu'une machine domestique avec une IP dynamique ou des temps d'arrêt planifiés ne peut pas maintenir de manière fiable. Fonctionnant en continu sur une infrastructure dédiée, votre automatisation ne manque jamais une fenêtre de freeleech, une version à nombre de seeders limité ou une opportunité de ratio sensible au temps sur les traqueurs privés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de autobrr

Surveillance IRC en temps réel

Des connexions persistantes aux canaux d'annonce IRC des indexeurs détectent les nouvelles versions dès leur mise en ligne, avant que les flux RSS ou l'interrogation d'API ne les repèrent.

Règles de filtre avancées

Créez des filtres complexes basés sur la taille, la catégorie, l'uploadeur, le groupe de publication, la résolution et des modèles d'expressions régulières personnalisés pour saisir exactement ce que vous voulez et rien d'autre.

Support multi-client

Envoyez les torrents récupérés directement vers qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou vers des dossiers de surveillance — en acheminant automatiquement différents filtres vers différents clients.

intégration arr

L'intégration native avec Radarr, Sonarr, Lidarr et Whisparr permet à autobrr de vérifier si une version est réellement souhaitée avant le téléchargement, éliminant ainsi le gaspillage de bande passante.

Statistiques et historique

Suivez le nombre de téléchargements, filtrez les taux de réussite et consultez l'historique via l'interface web afin que vous puissiez affiner vos règles et comprendre les performances de votre automatisation au fil du temps.

Pourquoi exécuter autobrr avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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